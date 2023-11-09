深圳首次舉辦兩岸港口城市論壇　基隆市長將出席：促交流關心台商

11月11日到12日，將首次在深圳舉辦海峽兩岸港口城市論壇，搭建兩岸城市交流新平台，推動城市間交流合作，促進港口城市發展。基隆市長謝國樑將出席並會晤深圳市長覃偉中，他表示，自己希望能促進兩岸交流，關心台商。謝國樑強調，不只是基隆，也有其他直轄市派員參加，以對等尊嚴的前提下，進行城市和海港的交流。



首屆論壇由深圳市、基隆市共同發起，以「港城相融 攜手共贏」為主題。謝國樑指出，此次透過副市長邱佩琳接洽，過去她有協助前台北市長柯文哲辦理雙城論壇多年，目前規劃11月10日下班後，他會用周末時間前往深圳訪問，並參與海洋港口城市論壇。



基隆市市長謝國樑。(翻攝中時電子報)

首屆論壇邀請桃園市、花蓮縣及汕頭市、潮州市、揭陽市、汕尾市政府、工商界、學者代表等160餘人參加，圍繞「港口城市」「海洋運輸」「海洋教育」「海洋產業」議題，由與會代表分享經驗，交流互鑒，凝聚共識，深化合作，互利雙贏。相信通過舉辦論壇，將進一步擴大兩岸港口城市交流規模，深化交流合作，攜手提升建設發展水準，增進兩岸同胞福祉。

謝國樑表示，此行目的之一是到對岸關心台商，有一航運企業在深圳有重要分公司，在基隆也有據點的企業他要去關心。目前七堵航運總部專區是市府招商的重中之重，希望爭取更多航運企業來基隆設置據點。

基隆市政府指出，此次活動為基隆市與深圳市雙方共同舉辦，創造港口城市之間相互交流學習的機會。基隆市政府以「推動海洋、海洋教育及海洋休閒運動產業」為題，分享經驗食魚教育與帆船賽及磯釣賽等賽事活動經驗。台灣海洋大學主任曹校章將以「海港城市在地產業永續發產與打造國際旅遊城市」為題，發表USR大學社會責任實踐。

被稱為台灣玄關的基隆港，自古便是天然良港，至今仍活躍在國際海運界中。（nippon.com 授權使用）

此行也將進行航運產業考察，市長偕同企業代表赴深圳「萬海航運」關心基隆企業在深圳的發展近況，從民間的角度學習航運產業成功經驗，從觀摩中進行充分交流，幫助基隆航運相關產業，創造投資優勢，增加就業機會，提高基隆的城市競爭力。