深圳福田e站通引入「智方便」團隊　助港人辦理299項香港政務

位於福田保稅區e站通綜合服務中心，是深圳市唯一一站式辦理海關和地方政務服務事項的大廳，方便港澳人士及內地居民，進行一站式政務服務辦理。

11月9日，福田區政務服務數據管理局 e站通分廳負責人接受《香港01》採訪時表示，11月24日起，香港「智方便」團隊將在「e站通」設立服務櫃台，幫助港人港企辦理299項香港政務，如身份認證等。



港人來到內地，身份實名認證極為繁複；且若要辦理香港事務還需返港。深圳福田e站通將引入香港「智方便」團隊，為港人港企解決實名認證登錄等問題。

負責人表示，港人港企在e站通的「智方便」服務櫃檯進行身份確認後，可通過手機自助辦理299項香港政務事項，無需返回香港，極大的方便了港人港企的辦事需求。

「這299項包括衣食住行，比如人才服務、社保服務，國際駕照申領，以及企業開辦的相關服務事項。」負責人透露，本月內將設立專門為港人港企的服務專區、通道，「說來了之後我們有專人專員協助港人港企進行辦事，如果有辦理相關業務的需求，我們也會提供一對一人員服務。」目前，服務專區正在籌劃相關內容，近期就會對外開放。

據介紹，目前福田保稅區內的「e站通」已入駐內地政務、海關、交警服務，直接面向合作區企業、機構和人才提供通關、保稅、臨時入境等業務辦理；是深圳市首個信用審大廳，將信用信息嵌入審批流程，形成「標準公開、誠信高效、審管結合、各負其責」的信用審批辦理模式，是深圳市唯一實現深港跨境「一件事一次辦」的大廳，尤其「香港-福田-深圳」行駛標誌跨境審批業務辦理周期由原先長達4個月縮短為最快1天完成辦理。