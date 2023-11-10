英偉達傳推3款專供中國市場新晶片　最快年底量產

儘管美國日前已新令禁止英偉達（NVIDIA）等公司對中國輸出先進AI晶片，但有媒體掌握消息稱，英偉達計劃針對中國市場推出3款「改良版」降規晶片，最快年底量產。



根據《路透社》報道，知情人士透露，3款新晶片分別為HGX H20、L20 PCIe以及L2 PCIe，均由H100改良而成。截至發稿時間為止，英偉達拒絕置評，白宮和美國商務部也沒有回應外媒置評的請求。

報道指出，經過對晶片規格的分析，研判包含了英偉達AI工作大部分的最新功能，但為了不違反美國的制裁規定，剔除一些運算能力指標，把性能降到美國新規定限制的參數以下。

內媒《第一財經》則披露，多家英偉達供應鏈證實上述消息，知情人士表示，三款AI晶片產品分別適用於雲端訓練、雲端推理以及邊緣推理，具體的推出時間點尚未確認。預計送樣時間在今年11月至12月，量產的時間為今年12月至明年1月。

有分析師認為，中美關係緊張，不少企業遊走於灰色地帶，尋求在獲得許可的情況下，仍將晶片等物件運往中國。

美國10月宣布新出口禁令時，禁止英偉達對中國售出的晶片為A800與H800，這2款晶片是去年英偉達為了符合美國規定，特地為中國市場打造的降規版晶片。

富國銀行分析師雷克斯（Aaron Rakers）在寫給客戶的報告中提到，英偉達可能面臨規避限制的質疑，最終導致美國政府採取進一步行動，聲稱英偉達約1/4的數據中心晶片收入來自中國。