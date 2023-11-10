國務院頒「治藏方略白皮書」　中宣部：生存和發展權是首要人權

國務院新聞辦公室11月10日發佈《新時代黨的治藏方略的實踐及其歷史性成就》白皮書，並舉行新聞發佈會。



《新華社》消息，白皮書強調，在新時代黨的治藏方略引領下，在全國人民大力支持下，西藏各族幹部群眾團結奮鬥，各項事業取得全方位進步、歷史性成就。西藏社會大局持續穩定向好、經濟建設全面快速發展、人民生活水準不斷提高、民族和睦宗教和順、文化事業繁榮進步、生態安全屏障日益堅實、邊疆鞏固邊境安全、黨的建設全面加強，與全國人民一道迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，踏上了全面建設社會主義現代化國家新征程。

中共中宣部官員強調，生存權和發展權是首要人權，十年來西藏和大陸全國人民一同共享了改革開放和發展的全面成果，並指大陸始終堅持人民當家作主和依法治藏有機統一，強調西藏享有宗教信仰自由；西藏官員還稱，「堅持宗教中國化方向」，是讓藏傳佛教更好地適應中國國情。

中共中宣部副部長王綱表示，人的生存權和發展權是首要的人權，幸福生活是人權的最大表徵。。（新華社）

中宣部副部長王綱在記者會上說明，白皮書分前言、正文、結束語三個部分。 其中，正文包括「新發展理念全面貫徹、精神文明建設成效明顯、民族宗教工作紮實推進、社會大局持續安定向好、生態安全屏障日益堅實、民主法治建設不斷加強」六個面向。

「中共十八大以來，西藏各項事業取得全方位進步、歷史性成就，與大陸全國人民一道實現了全面小康，進入了 實現長治久安和推動高品質發展新的重要階段。」王綱說道。

西藏自治區副書記、主席嚴金海則稱，新時代以來，西藏74個貧困縣區摘帽，居民人均可支配所得成長率連續8年在全大陸居冠，各族群的生活水準顯著提升。呼籲大家不要被「虛假宣傳」所蒙蔽，要親自前往西藏去看一看、體驗一下。

對於西藏的人權等問題，王綱強調，官方始終認為，人的生存權和發展權是首要的人權，幸福生活是人權的最大表徵，十年來，中國已經完成了解決人的生存權、發展權大幅提高的問題。至於公民權利和政治權利的保障，王綱表明，政府堅持人民當家作主和依法治藏有機統一，西藏各族人民充分享有憲法和法律賦予的管理國家和地方事務的各項權利，同時，西藏信教群眾享有宗教信仰自由，「整個西藏1700多個宗教活動場所，1700多項宗教民俗活動都在展開，都存在著，充分滿足了所有信教群眾的正常宗教需求」。

最後，有關下一步如何繼續推動「新時代黨的治藏方略」，嚴金海指出，圍繞中共總書記習近平對西藏明確的穩定、發展、生態、強邊「四件大事」，西藏自治區第十次中共黨代會提出了創建全國民族團結進步模範區、高原經濟高質量發展先行區、國家生態文明高地和國家固邊興邊富民行動示範區的「四個創建」策略目標，西藏將把「四件大事」、「四個創建」作為為西藏人民謀幸福、謀福利的具體工程。