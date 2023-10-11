西藏英譯不再用「Tibet」？　學者：用拼音「Xizang」是依法辦事

10月4日至6日，第三屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇在西藏林芝舉行。在論壇的翻譯過程中，西藏的英文翻譯並非「Tibet」，而是採用漢語拼音「Xizang」。值得注意的是，近年在中國對外報道西藏時，「Xizang」的用法也被大量採納。



《澎湃新聞》報道，西藏此前的英文翻譯為「Tibet」，但在境外使用「Tibet」一詞代表西藏的大量語境中，其引申意不僅包括西藏，還涵蓋青海、四川、甘肅、雲南四省涉藏州縣。

國家法律法規數據庫公布的《地名管理條例》第十五條規定：地名的羅馬字母拼寫以《漢語拼音方案》作為統一規範，按照國務院地名行政主管部門會同國務院有關部門制定的規則拼寫。按照本條例規定批准的地名為標準地名。標準地名應當符合地名的用字讀音審定規範和少數民族語地名、外國語地名漢字譯寫等規範。

《地名管理條例實施細則》第十九條第一款規定：《漢語拼音方案》是使用羅馬字母拼寫中國地名的統一規範。它不僅適用於漢語和國內其他少數民族語，同時也適用於英語、法語、德語、西班牙語、世界語等羅馬字母書寫的各種語文。

第十九條第四款規定：蒙、維、藏語地名以及慣用蒙、維、藏語文書寫的少數民族地名，按《少數民族語地名漢語拼音字母音譯轉寫法》拼寫。

10月4日至6日，第三屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇在西藏林芝舉行。（新華社）

今年8月16日，中央統戰部旗下微信公眾號「統戰新語」曾刊文《【觀點】「西藏」的英譯是「Tibet」嗎？》。文章提到，在第七屆北京國際藏學研討會上，許多人將過去7年內具代表性的研究成果投書研討會，其中不乏涉及西藏英譯的成果。

在文章中，哈爾濱工程大學馬克思主義學院教授王林平表示，20世紀30年代以來，任乃強等藏學研究先驅對學界將西藏一詞翻譯為「Tibet」提出批評。王林平認為，直至今日這種翻譯仍被延續，這對於糾正西方流傳甚廣的西藏地理概念極為不利。

王林平指出，擺脫西方和分裂勢力在涉藏話語上的概念陷阱，建立中國在國際涉藏話語體系中的主導地位，急需探索使用能夠準確表達中國立場的西藏一詞英文譯法。

中國藏學研究中心副總幹事廉湘民表示，西藏一詞在漢語、藏語中毫無爭議，它的翻譯變化主要影響的是對外傳播，即涉藏國際話語權的問題，西方一些人會有一些不同意見，但中國依法處理涉藏事務，「用拼音，是依法辦事，將我們有關法律法規落到實處」。

中國西藏信息中心夏炎博士指出，西藏一詞英文譯名的變更，是新的歷史條件和國際輿論環境下中國對外話語體系建構的嘗試，有助西藏媒介形象的重構和中國涉藏國際話語權的提升。