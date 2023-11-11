貴州村超對決港星隊惜落敗　教練：我們比不上國足，但能享受純粹

周六（10日）下午，貴州榕江村超聯隊與香港明星足球隊在香港大球場上演友誼賽，上半場兩隊以1：1暫時打成平手，最終貴州村超隊以1：3輸給港星隊。



貴州村超隊教練兼球員賴洪靜賽前接受《香港01》採訪，他表示對於比賽自己不緊張，希望能享受「最純粹的足球、體育的快樂」，賴洪靜說道，「我們與國足肯定不在同一水平線，但我們所能體會到的肯定不一樣」。



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司職中場的賴洪靜在成為村超足球員前，本就在家鄉任教體育，因此可以說是見證著一班球員的成長。

縱然面對著一眾明星，但對於比賽，賴靜洪保持平常心，並沒緊張感。對賴洪靜而言，成為村超球員除了是為了健康、健身，也是享受最純粹的足球、體育的快樂。而這正是他們與職業球員最根本的不同，賴直言，「論競技水平，我們與國足肯定不在同一水平線，但我們所能體會到的肯定不一樣。」

香港明星足球隊。譚詠麟、黃日華、苗僑偉、羅家英、苗僑偉、陳百祥、何猷亨等都是香港明星足球隊的正選球員，

這從村超球員的年齡結構便能洞悉，據賴洪靜介紹，雖然村超有其競技性，但是卻是面向所有人開放，不論老幼，他認識的球員中，上至五六十歲，下至十幾歲的孩子都有。

隨著村超愈來愈火熱，村超給生活層面也帶來了變化。賴洪靜提到，村超對於家鄉農民及其產品而言，是一種難得的宣傳機會，也隨之帶起周邊產業的發展。

貴州榕江村超聯隊團員10日下午近2時抵達西九龍高鐵站抵港大堂:

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貴州村超開賽帶動旅遊收入逾1.3億元

據報道，今年6月，即村超開賽一個月，經濟效應已經顯現：一個月內，榕江縣接待遊客約42萬人次，帶動旅遊收入逾1.3億元人民幣，單就6月9至11日的零售數據，當地便利店、水果店的零售訂單量按周大增50%，而美團數據顯示，當地餐飲住宿的搜索量同比增長74%。

值得一提的是，榕江方面此次也專門帶來了一系列當地特色的農產品、甜點、酒類等，在現場展示，包括百香果糕、羅漢果等。

8月香港明星足球隊曾赴貴州 萬人合唱《鐵血丹心》等多首老歌