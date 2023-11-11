中國APEC代表團動態曝光　傳將下榻管制區內St. Regis酒店

APEC峰會召開在即，三藩市當地媒體KTSF26台消息指出，中國將派出龐大的APEC代表團前往三藩市，並稱有關國家主席習近平在灣區的活動安排皆告就緒，下榻旅館也已定案，唯所有資訊維持高度機密。



儘管日本《共同社》報道，習拜會敲定11月15日登場，不過中國外交部發言人汪文斌回應稱，朝舊金山元首會晤共同努力，顯然中方仍不願鬆口。

三藩市當地媒體KTSF26台發布獨家報道指出，目前灣區接待中國APEC代表團的安排已經就緒，不過基於維安理由，所有行程都保持高度機密。KTSF消息指稱，中國代表團將下榻位於Moscone Center只有一個街區之隔的St. Regis Hotel。

位於三藩市三街上的St. Regis酒店，緊鄰Moscone會展中心，走路三分鐘即可到達。

據了解，中國APEC代表團已經包下整間酒店，全團可望下榻於此，St. Regis除了位置方便，也可以容納龐大的代表團人數，最重要入選的理由還是保安考量。首先該酒店位於APEC會場管制區內，不得舉行示威活動，可使代表團成員與行程不受示威影響，且該酒店入口屬於封閉式，一進門後就有接待櫃檯可以擋駕，確保未經授權的人士不得入內，以及代表團進出的安全性。

在行程方面，除了APEC領袖峰會議程、與其他成員國的場邊會談，報道掌握消息稱，習近平還將與美國商界人士晚宴，並發表演講。

根據KTSF26台取得一份邀請函的備份文件，顯示由美中關係全國委員會，以及美中貿易全國委員會共同發出，表示將在11月15日晚上於三藩市舉行晚宴，歡迎一位資深中國領導人和他的部長級代表團，而這位領導人會發表演講。KTSF26台指，這封邀請函的主角，極有可能就是習近平。

此外，據聞習近平此行也將拜訪三藩市華埠，目前規劃有可能探視具有政治意義的駐美中華總會館，華埠部分商家以及市府有關部門，已獲通知要準備迎接習近平到來。

KTSF26台是美國加州三藩市灣區一家主要服務亞裔社群、不屬於任何電視網的獨立廣播電視台，由林肯廣播公司（Lincoln Broadcasting Company）擁有。