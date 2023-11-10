中美元首會面在即　新華社刊文：重返峇里島才能面向三藩市

亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議舉行在即，外界盛傳美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平在11月15日於三藩市會晤。官媒《新華社》10日發表「推動中美關係回歸正軌」系列文章，從回歸元首共識、校準關係航向、正確定義關係、增進合作共識、夯實民意基礎等方面，深入闡釋「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。《新華社》告中美雙方應克服干擾、排除障礙、積累成果、營造氛圍，相向而行「重回峇里島」，才推動中美關係重回健康穩定發展軌道。



《新華社》11月10日發布兩篇「重磅評論」，以中美元首一年前在印尼峇里島會晤，為陷入嚴重困境的中美關係指明方向，在國際上推動形成中美關係趨穩向好的積極預期為例，申明只有中美兩國唯有「重返峇里島，才能通往三藩市」，同時「重返峇里島」既是基礎、也是前提。

評論抨擊美國政府在峇里島會晤後，一系列背離兩國元首共識及背離美國總統拜登（Joe Biden）「六不五無意」承諾的言行，「使中美關係走了一段曲折歷程，也讓包括中方在內的國際社會不得不對美方的政治誠信和外交執行力打上一個大大問號」。所幸，近期美方重述重視對華關係、願同中方保持溝通的立場，作出了一個中國政策沒有變、不支持「台獨」的表態，方展現出穩定和發展關係的積極姿態。

何立峰訪美晤耶倫，稱尋求有效措施讓中美經貿關係重回正軌：

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評論指出，中美關係向來是多維多面的，合作始終是兩國最好的選擇，以競爭定義全部中美關係，既不尊重歷史，也不符合事實，雖然中美關係近年發生巨大變化，但雙方利益緊密交融的現實沒有改變，呼籲「是時候走出傲慢與偏見製造的資訊繭房，放下鼓動大國競爭的執念」。

針對中美關係陷入強勢競爭狀態，評論文章點名中美關係牽動世界和平發展與人類的前途命運，指兩國關係近年曲折歷程，一方面表明中美關係的嚴峻性和複雜性，確立大國正確相處之道並非易事，其間會受到各種因素的影響擾動；另一方面，雙方最終排除干擾達成「重返峇里島」、「面向三藩市」的重要共識也再一次證明，只要本著對歷史、對世界、對人民負責的態度，對彼此樹立正確理性的認知，對改善關係抱持最大誠意，中美關係就能朝著積極的方向發展。

評論強調，中美關係受到「戰略競爭」危險定義，給兩國人民和世界各國的未來帶來巨大變數，究其根本還是美方對中國、對世界、對自己的認知出了偏差。「中美相處應承認並尊重彼此的不同，而不是強求一律，試圖去改變甚至顛覆對方制度。中國共產黨領導和中國社會主義制度，得到14億多中國人民的擁護和支持，是中國發展和穩定的根本保障。」「中國不會成為另一個美國，美國也無法依照自己的好惡改造中國，這就需要尊重彼此的選擇。」

最後，對於國際地緣政治變化，評論文章環視世局，點破世界大勢的現實是，政治多極化、經濟全球化、國際關係民主化進程不可逆轉，任何國家或國家集團都再也無法單獨主宰世界事務，同時「全球南方」正全面開啟「大覺醒」時代，人類社會只會加速進入多極化世界，「世界不是以前的世界，中國也不是前蘇聯」。評論文章也引述美國智庫卡特中心中國項目主任劉亞偉說法，指中兩國關係能不能改善，問題的關鍵「取決於美國」，由此呼籲美國只有從冷戰舊夢中及早醒來，才能以冷靜、理性、現實的態度看待和處理中美關係。