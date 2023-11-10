把不確定拉到極致 中美圍繞APEC峰會大秀外交藝術
2023年APEC峰會將於11月15日至16日在美國舊金山舉行，這是明年大選前拜登政府很看重的一次主場外交活動，也是向選民展現外交成績的絕佳機會。
為爭取中國參會，拜登下足了功夫，放下姿態半年內先後安排六位高官訪問中國，包括國務卿布林肯、財政部長耶倫、商務部長雷蒙多，總統氣候代表克里、參議院多數黨領袖舒默，以及加州州長紐森（Gavin Newsom）等。
而且，據知情人士透露，美方除了邀請中國領導人出席APEC峰會，還單獨發出邀請希望舉行雙方元首會晤。
以美國在戰後世界之領導地位，自成為世界霸主以來，還從來沒有對其它國家這麼殷切過，用中國年輕人時下流行的話，一點不帶侮辱的說，稱之為「舔狗」並不過分。
中國人講究待客之道，既然美國登門邀請，也不能無動於衷， 所以中國也做出了積極回應。舒默和紐森訪問中國，按說依照外交對等原則，能見到的官員層級非常有限。但是，這兩位不僅獲得了對應層級官員接見，還獲得了最高領導人習近平會見。
與此同時，中國也安排了兩位高級別官員回訪美國。一位是外辦主任兼外長王毅，他於10月26日至28日帶領了一個30人的代表團訪問美國。一位是國務院副總理、金融委辦公室主任、中美經貿中方牽頭人何立峰，於11月8日至12日應美國財政部長耶倫邀請訪問美國。都是層級很高的官員。
中方最近還就中美關係做出了很多積極表述，比如《人民日報》就發表署名「鐘聲」的評論，《推動中美關係真正穩下來，好起來》，這是中美關係惡化以來，《人民日報》署名「鐘聲」發表的基調最積極、最温暖的中美關係評論文章。「鐘聲」一般認為是「中國聲音」或「中央聲音」的諧音，代表了中國執政黨和政府的立場。
雙方交往到這個份上，是不是中國已經答應美國出席APEC峰會了？並沒有！
王毅在美國的說法是「重返巴厘島，通往舊金山」，這話就看美方怎麼理解了。說是答應了，好像並沒有；說沒有答應，好像又像是答應了。
但是，不管算不算答應，外界觀察者一般認為，這個姿態是答應的姿態，即便沒有正式宣佈，也差不離了。所以美國方面，從白宮到媒體，都開始按照中國參會的說法對外吹風。各界分析也認為，中國參加這次APEC峰會並且與美方舉行元首會晤的概率極高。
然而，中國方面，可從來沒說過這個話。
11月8日，中國外交部舉行例行記者會，由汪文斌主持。有媒體記者提問，據報道，一名美國官員表示，中美兩國領導人計劃11月15日在舊金山亞太經濟合作組織峰會期間舉行雙邊會談，外交部能否證實這條新聞？
汪文斌說：中美雙方都同意朝着實現舊金山元首會晤共同努力。同時，通往舊金山不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，雙方要切實重回峇里島，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾、克服障礙、增進共識、積累成果。這是一個模稜兩可的說法，即展現了去的意願，又沒有完全說死。
這樣一來，壓力就到了美國一邊。中方矜持如斯，也不說去也不說不去，美國因為已經向外發布消息，就失去了主動權。這一點很像年初布林肯訪中的經歷，美方當時早早放風公布了訪問計劃，中國一直沒有正式公布，後來發生了氣球事件，訪問被暫停，美方被弄得進退都不是，中國則以一句「從來沒有說過」就支應過去。
今天已經是11月10日，離APEC峰會召開只剩4天了，如果中國參會，加上宣佈後的新聞消化和路上時間，已經很緊迫了。中國不給準信，美國一點辦法沒有，只能把方案做好等着。
台灣有個叫曾仕強的已故學者，講過一箇中西方文化差異。他說，譬如三天後有一個可參加不可參加的會，如果你問西方人參加不參加，他會給出一個非常明確的答案，去就是去，不去就是不去。但是如果你問一個有城府的中國人參加不參加，得到的答案往往是四個字「到時候看」，就這四個字，藏着的都是中國智慧！
所以外交博弈真的很有意思，除了文化因素，有時候真和男女談戀愛挺相似的，什麼時候答應對方，是一件頗費心思的事，有些精於此道的女孩子拿捏住這個心理，把不確定性拉到極致，把男孩子唬得一愣一愣的。
當然，也有一些老謀深算的男孩子，對女孩子的心裏門清，卻扮豬吃老虎，裝着傻里傻氣，最後傻人有傻福，抱得美人歸。
中美這次是哪種情況，只能看最後結果了。很快，就在這幾天之內。