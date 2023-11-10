把不確定拉到極致　中美圍繞APEC峰會大秀外交藝術

2023年APEC峰會將於11月15日至16日在美國舊金山舉行，這是明年大選前拜登政府很看重的一次主場外交活動，也是向選民展現外交成績的絕佳機會。

為爭取中國參會，拜登下足了功夫，放下姿態半年內先後安排六位高官訪問中國，包括國務卿布林肯、財政部長耶倫、商務部長雷蒙多，總統氣候代表克里、參議院多數黨領袖舒默，以及加州州長紐森（Gavin Newsom）等。

而且，據知情人士透露，美方除了邀請中國領導人出席APEC峰會，還單獨發出邀請希望舉行雙方元首會晤。

以美國在戰後世界之領導地位，自成為世界霸主以來，還從來沒有對其它國家這麼殷切過，用中國年輕人時下流行的話，一點不帶侮辱的說，稱之為「舔狗」並不過分。

中國人講究待客之道，既然美國登門邀請，也不能無動於衷， 所以中國也做出了積極回應。舒默和紐森訪問中國，按說依照外交對等原則，能見到的官員層級非常有限。但是，這兩位不僅獲得了對應層級官員接見，還獲得了最高領導人習近平會見。

與此同時，中國也安排了兩位高級別官員回訪美國。一位是外辦主任兼外長王毅，他於10月26日至28日帶領了一個30人的代表團訪問美國。一位是國務院副總理、金融委辦公室主任、中美經貿中方牽頭人何立峰，於11月8日至12日應美國財政部長耶倫邀請訪問美國。都是層級很高的官員。

中美關係：圖為2023年10月26日，美國國務卿布林肯在位於美國華盛頓的國務院會見中國外交部長王毅。（Reuters）

中方最近還就中美關係做出了很多積極表述，比如《人民日報》就發表署名「鐘聲」的評論，《推動中美關係真正穩下來，好起來》，這是中美關係惡化以來，《人民日報》署名「鐘聲」發表的基調最積極、最温暖的中美關係評論文章。「鐘聲」一般認為是「中國聲音」或「中央聲音」的諧音，代表了中國執政黨和政府的立場。

雙方交往到這個份上，是不是中國已經答應美國出席APEC峰會了？並沒有！

王毅在美國的說法是「重返巴厘島，通往舊金山」，這話就看美方怎麼理解了。說是答應了，好像並沒有；說沒有答應，好像又像是答應了。

但是，不管算不算答應，外界觀察者一般認為，這個姿態是答應的姿態，即便沒有正式宣佈，也差不離了。所以美國方面，從白宮到媒體，都開始按照中國參會的說法對外吹風。各界分析也認為，中國參加這次APEC峰會並且與美方舉行元首會晤的概率極高。

然而，中國方面，可從來沒說過這個話。

11月8日，中國外交部舉行例行記者會，由汪文斌主持。有媒體記者提問，據報道，一名美國官員表示，中美兩國領導人計劃11月15日在舊金山亞太經濟合作組織峰會期間舉行雙邊會談，外交部能否證實這條新聞？

汪文斌說：中美雙方都同意朝着實現舊金山元首會晤共同努力。同時，通往舊金山不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」，雙方要切實重回峇里島，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾、克服障礙、增進共識、積累成果。這是一個模稜兩可的說法，即展現了去的意願，又沒有完全說死。

這樣一來，壓力就到了美國一邊。中方矜持如斯，也不說去也不說不去，美國因為已經向外發布消息，就失去了主動權。這一點很像年初布林肯訪中的經歷，美方當時早早放風公布了訪問計劃，中國一直沒有正式公布，後來發生了氣球事件，訪問被暫停，美方被弄得進退都不是，中國則以一句「從來沒有說過」就支應過去。

2023年2月2日，美國指中國一個間諜氣球侵犯領空並將之擊落，在兩國間引發渲染大波。（Reuters）

今天已經是11月10日，離APEC峰會召開只剩4天了，如果中國參會，加上宣佈後的新聞消化和路上時間，已經很緊迫了。中國不給準信，美國一點辦法沒有，只能把方案做好等着。

台灣有個叫曾仕強的已故學者，講過一箇中西方文化差異。他說，譬如三天後有一個可參加不可參加的會，如果你問西方人參加不參加，他會給出一個非常明確的答案，去就是去，不去就是不去。但是如果你問一個有城府的中國人參加不參加，得到的答案往往是四個字「到時候看」，就這四個字，藏着的都是中國智慧！

所以外交博弈真的很有意思，除了文化因素，有時候真和男女談戀愛挺相似的，什麼時候答應對方，是一件頗費心思的事，有些精於此道的女孩子拿捏住這個心理，把不確定性拉到極致，把男孩子唬得一愣一愣的。

當然，也有一些老謀深算的男孩子，對女孩子的心裏門清，卻扮豬吃老虎，裝着傻里傻氣，最後傻人有傻福，抱得美人歸。

中美這次是哪種情況，只能看最後結果了。很快，就在這幾天之內。