中芯國際：地緣政治緊張局勢引發全球晶片產能嚴重過剩

中國最大的晶片製造商中芯國際聯席首席執行官趙海軍警告，地緣政治的緊張局勢，正在引發全球晶片產能嚴重過剩。



綜合《21世紀經濟報道》與《第一財經網》報道，趙海軍11月10日在第三季業績說明會上指出，受地緣政局緊張影響，全球各地近幾年都在積極建立晶片產能，但整個需求並沒有產能擴建快，從全球來看，應該會有產能過剩現象，且需要很多時間慢慢消化。

不過，他也指出，像中國、美國這樣的大型市場，對於整機整車的系統需求大，本地的生產量仍未能滿足自身需求。

中芯國際聯席CEO趙海軍。（網絡圖片）

趙海軍說，對中芯國際來說，公司與客戶建立聯盟與綁定，事先溝通產能，客戶也有戰略合作意向，基於這樣的交流，他認為中國半導體需求未來需要很大的本地產能，中芯國際也對建設產能有信心，未來仍會有客戶需求和訂單。

他說，儘管整體市場需要時間消化過剩新增產能，但中芯國際將維持穩定的擴張。

展望2024年，中芯國際認為市場已趨於穩定，對成熟代工的需求會由於庫存下降而增長，但沒有大幅增長的動力和亮點，仍需等待全世界宏觀經濟的復蘇。

趙海軍說，2024年仍將以復蘇為主旋律，復蘇時間拉長、中間小跳躍，整體是「雙U（在一個大的復蘇週期中間出現一個小跳躍）」趨勢。他指出，新增產能過剩、大宗產品平均單價下降依然是晶圓代工市場的挑戰。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

