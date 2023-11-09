何立峰訪美｜央視列北京對華府6項關切　要求美方重視是交流前提

應美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰11月8日啟程前往三藩市，對美國進行訪問。央視旗下公眾號「玉淵譚天」9日發表文章，針對包含供應鏈、半導體政策在內，列出北京對華府的6項關切，示意這些關切需要美國政府拿出實際行動作出回應，「何立峰此行赴美，中方要求美方必須重視中方關切，這是此次交流的前提。」



中國國務院副總理何立峰8日以「中美經貿中方牽頭人」身分訪美，被視為為「習拜會」鋪墊。央視旗下公眾號「玉淵譚天」9日發文「新一輪中美經貿對話開啟」，指出何立峰此行是在落實2022年中美兩國元首巴里島會晤的共識。當時兩國元首（中國國家主席習近平與美國總統拜登Joe Biden）同意，兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。

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該文指出，何立峰這次訪美「有利於加強中美兩國在經濟領域的合作」，但「中方要求美方必須重視中方關切，這是此次交流的前提」。這些關切分別是：一、美國對中經濟政策；二、供應鏈；三、半導體政策；四、中國在美投資企業享受公平待遇；五、抹黑中國營商環境；六、共同應對全球挑戰。

同時，文章也回顧拜登政府上任以來，對中經濟政策的術語一直變化，從「脫鉤」到「再掛鉤」再到「競爭」，從「小院高牆」到「去風險」再到「友岸外包」，背後不變的是「（國家）安全」敘事。文章並引述中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英分析，指拜登政府的確在反思對中政策，尤其是「經貿領域對中政策的錯誤」，這在實踐中也有所體現。但美國對中國的遏制打壓，以及背後根本性的對中競爭思維，並沒有徹底扭轉，現在只能說「有一些向好的跡象」。