何立峰訪美｜中美確認三項共識　強調管控分歧、不尋求經濟脫鉤

據財政部網站消息，財政部副部長廖岷11月10日在美國三藩市與媒體舉行溝通會（吹風會），說明中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰此行訪美概況。廖岷指出中美今次達成三項共識，包含管控分歧、不尋求經濟「脫鉤」、共同應對挑戰等。



廖岷表示，副總理何立峰訪美期間，與美國財政部長耶倫（Janet Yellen）舉行多輪會談並共進工作晚餐，會談時間累計達10個小時。會談的目的是在7月雙方北京會談基礎上，持續落實兩國元首重要共識，為兩國元首三藩市會晤做好經濟成果準備，推動中美經貿關係回到健康穩定發展軌道。

廖岷提及，中美雙邊就中美經濟關係、中美及全球宏觀經濟和金融穩定、應對全球性挑戰和雙方關切等議題交換意見，並達成三項重要共識。包含同意加強溝通，尋求共識，管控分歧，避免誤解意外導致摩擦升級；強調中美不尋求經濟「脫鉤」；同意一道努力應對共同挑戰，包括經濟增長、金融穩定和監管。

廖岷指出，中方在會談間，重點向美方介紹了今年以來中國宏觀經濟形勢及政策，並傳達中國相信中國好，世界會更好，中國經濟持續健康發展，必將為世界各國帶來更大機遇的信念。

與此同時，中方也明確向美方表達了美國對華雙向投資限制、制裁打壓中國企業、對華出口管制、對華加征關稅等方面的關切。廖岷表示，這些措施干擾了兩國間正常經貿往來，影響了企業經營預期，也無益於美國企業的長遠利益，中方強調，美方應採取切實行動回應中方關切，中方也將堅定不移捍衛自身正當發展權益。

此外，有媒體提問，耶倫此前在何立峰訪美前發表文章，稱美國政府將採取務實的經濟戰略，即在保護其重要的國家安全利益同時，尋求建立中美間穩定健康的經濟關係，中方有何評價？廖岷答稱，任何國家在構建對外經濟關係中，都需要平衡發展和安全兩大目標，包括按照市場化原則尋求多元化戰略。但市場化原則下企業自主選擇的多元化與當下以「國家安全」為由進行的所謂「去風險」有本質不同。

廖岷強調後者違反分工合作等基本經濟原理，會造成市場分割，成本上升，不利於維護良好經濟關係。希望美方與中方相向而行，採取切實行動，為維護和發展兩國經濟關係創造必要條件，共同造福兩國企業和人民。