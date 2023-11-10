耶倫晤何立峰　將提出於國安目的所用經濟工具

美國財政部長耶倫說，她與中國經濟政策負責人何立峰為期兩天的會談，將涵蓋在商業關係中增加安全措施。



彭博社報道，耶倫在三藩市歡迎何立峰時說：「我們還將進一步討論出於國家安全目的而使用經濟工具。」兩人為期兩天的會談於星期四（11月9日）啟動。

美國和中國最高經濟官員之間的接觸，標誌着兩國旨在改善緊張關係的系列會談又邁出了一步。何立峰在開場致辭中強調需要採取有效措施，以使經貿關係重回正軌。

耶倫說，她希望在兩天的會談中進行「公開和實質性」的討論。她重申美國不尋求與中國脫鈎，但會保護美國及盟友的國家安全。

耶倫說：「我們兩大經濟體分道揚鑣對雙方和全球將是經濟災難。我們尋求與中國建立一種健康的經濟關係，在長期內令兩國均受益。」

她說，拜登政府的對華經濟政策着眼於捍衛並確保國家安全，同時強調美國並非試圖在經濟上阻礙中國。

去年華府頒布了旨在阻止中國獲取關鍵技術的出口管制措施，北京方面一直對此予以批評。最近幾個月，華盛頓還公布了一項評估對華投資的計劃。

何立峰預計將重申中國對此類政策的擔憂。他在開場發言中說，將利用與耶倫會談的機會傳達主要關切。

耶倫7月訪華並與中國新經濟領導班子會晤後，兩國成立了經濟和金融工作組。何立峰星期四說，這些機制正在取得成果，並稱雙方需要讓兩國關係回到健康穩定的軌道。

本文獲《聯合早報》授權轉載

