何立峰訪美晤耶倫　稱尋求有效措施讓中美經貿關係重回正軌

中美新一輪經貿對話即將展開。中共中央政治局委員、國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰11月9日，在三藩市與美國財政部長耶倫（Janet Yellen）舉行一連兩天會晤。何立峰表示，會議的重要任務是落實中美元首的任務，並尋求有效措施讓中美經貿關係重回正軌。他將與耶倫溝通中國對經濟、投資關係的憂慮，又稱到目前為止與耶倫的會談具有建設性。



耶倫在會面前也發表講話稱，將與何立峰就中美經濟關係、北京的補貼做法，以及氣候變遷和債務減免等問題，進行公開和實質討論。



+ 1

耶倫：盼進行公開和實質討論

耶倫表示，希望在接下來的兩天，通過公開和實質討論來鞏固基礎，即美國無意與中國脫鉤，中美經濟的全面分離將對兩國和世界造成經濟災難。 她表示，美國尋求與中國建立健康的經濟關係，使兩國長期受益，並將對中國禁止公平競爭的政策表示擔憂。

耶倫指出，她期待討論的議題，包括應對氣候變遷，以及低收入國家的債務困境等，盼就這些全球挑戰加能中美合作。她補充說，美國和中國「有義務在這些問題上發揮領導作用」。

此外，她打算討論美國對某些技術限制出，以及限制和美國對華投資等計畫。她強調，致力於就這些行動進行明確溝通，以防止任何誤解或誤判，歡迎中國更加明確地了解美方的想法和行動。