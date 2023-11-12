中國公安公開通緝4名緬北電騙犯罪集團頭目　懸賞10萬至50萬元

經浙江省溫州市公安機關偵查發現，明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍是緬北果敢自治區涉我電信網路詐騙犯罪集團重要頭目，浙江省溫州市公安局決定對其進行公開懸賞通緝。



中國刑偵局指出，希望社會各界和廣大人民群眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，公安機關將給予10萬至50萬元人民幣獎勵。



中國公安部刑偵局指出，當前，緬北涉中國電信網路詐騙犯罪形勢嚴峻，社會危害嚴重，人民群眾反映強烈。調查發現，明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍是緬北果敢自治區涉我電信網路詐騙犯罪集團重要頭目，以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，實施針對中國公民的電信網路詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大。

但這四人在公安機關嚴打高壓態勢下，仍不收斂，不收手，繼續大肆組織實施違法犯罪活動，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，情節極其惡劣，後果極其嚴重。

現已查明，明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4人犯罪事實清楚、證據確鑿充分，浙江省溫州市公安局決定對其進行公開懸賞通緝。公安機關敦促犯罪嫌疑人明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4人認清形勢，懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，希望社會各界和廣大人民群眾積極舉報，協助抓捕犯罪嫌疑人。對提供有效線索和協助抓捕的有功人員，公安機關將給予10萬至50萬元人民幣獎勵。