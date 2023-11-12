大批中國人滯留俄羅斯發生插隊衝突　官方：冬季氣船運力不足導致

近日，有內地網民在社交平台發影片稱，大批中國人被滯留在俄羅斯的布拉戈維申斯克市（海蘭泡），無法返回國內。影片中有數百名國人在口岸排隊。

《潮新聞》向黑河市外辦領事科了解相關情況後報道，中國人被滯留在俄羅斯主要是因為運力問題，由於氣溫下降，黑龍江黑河段進入流冰期，河面上漂浮著大大小小的冰塊，目前已啟動氣墊船進行運輸。但雙方口岸的氣墊船較少，所以造成運力不足。此類情況每年都會發生，不過由於今年是中俄雙方疫情後互通第一年，整體運力不足，不僅是中國公民無法如期回國，在中國的俄羅斯公民也是這樣的情況。



黑河水運旅檢口岸正式開啟冬季氣墊船國際運輸（央視新聞）

影片發布者小賈是一名在布拉戈維申斯克市的中國留學生。小賈表示，他的影片發布時間是在11月6日，「11月初的時候，因為口岸需要開啟冬季氣墊船進行運輸，當時口岸閉關一天。當天有很多國內的旅行團及想要回國的人被迫滯留在布拉戈維申斯克市。」

小賈介紹，因為氣墊船的數量有限，許多在布拉戈維申斯克市的遊客、務工人員、留學生未能按原定時間回國，他也是其中一員。

對於拍攝影片中有民眾在口岸出現爭執的場景，小賈解釋，由於旅遊簽證有效期只有3天，因此若出現特殊情況，回國的順序一般為，旅遊簽證、留學簽證，最後才是務工簽證的人員。

但在排隊過程中，小賈與其他留學生發現，部分持個人簽證或務工簽證及留學生簽證的人與「黃牛」串通，夾雜在國內旅行團中優先回國，引起了很多人的不滿。據小賈了解到，這筆「插隊」的費用約為1000元人民幣。

有人因排隊通過中俄口岸發生爭執。（二哥海外記事）

小賈的說法得到另一位影片拍攝者周先生的證實。據周先生介紹，因氣墊船運力關係，大批中國人滯留在布拉戈維申斯克市。11月7日上午周先生在布拉戈維申斯克市的口岸排隊回國時，同樣遇到了「黃牛」將人「塞進」旅遊團提前回國的現象。「大家在現場有爭吵。」周先生稱他了解到，這兩天布拉戈維申斯克市口岸開始發號排隊，現場爭吵現象有所好轉，但每天能夠回國的人數還是有限，「黃牛」現象仍然存在。

對此，黑龍江黑河市外辦領事科工作人員表示，此前有公民透過市長熱線反映這一問題，但這屬於領保工作範疇，主體是中國駐外使領館。「我們作為地方政府，只能與當地的外聯部門聯繫溝通，透過他們了解實際情況。現在也已向俄方發函，讓他們協助我們了解相關情況。」

目前，11月7日起，中國旅行團已暫停發團從黑河前往俄羅斯。黑河市政府同時派出多輛客車前往布拉戈維申斯克市接送滯留在俄羅斯的中國公民。

中俄邊境，中國黑河口岸。（視覺中國）

自今年9月21日黑龍江省黑河市恢復中俄互免簽證團體旅遊業務，中俄互免簽證開通後，黑河這座中俄邊境小城頻繁登上內地微博熱搜：「俄羅斯人組團來黑河吃早點」、「俄羅斯小朋友組團到黑河」。

據悉，黑河市與俄羅斯的布拉戈維申斯克市隔江相望，兩地間最近的直線距離僅有幾百米，坐船僅需7分鐘。中國新聞網報道，11月4日上午，黑河水運旅檢口岸正式開啟冬季氣墊船國際運輸。中方首班發船時間為7時30分起（北京時間，下同），末班發船時間為15時止，從俄羅斯布拉戈維申斯克市返回黑河的末班發船時間為16時。每艘氣墊船可運送18名旅客，單次航程約5分鐘。中俄雙方共投入氣墊船6艘，4日當天預計運送出入境旅客500餘人次。