內媒：緬北電騙頭目長期在果敢擔任要職　以老領導身份出席活動

11月12日，浙江省溫州市公安局公開通緝明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍等4名緬北電騙犯罪集團頭目，懸賞10萬至50萬元。

《環球時報》旗下的微信公眾號「樞密院十號」發文介紹，明學昌並非一般人物，經常以「老領導」的身份出席各種活動，其餘三人均是明學昌的子女。他們被通緝的消息，迅速引起海外傳媒關注。



文章引述果敢自治區的官方社交媒體10月26日報道稱：「為進一步落實工作要求，強化電信詐騙等各類衍生違法行為的打擊力度，自治區召開專項工作會議。自治區主席李正福、委員覺覺伍中校、白應能、吳繆索旦、紐倫伍警長及各級部門、治安單位負責人、鄉/社區負責人參加會議。此外，地區老領導明學昌、趙德強、劉正祥參加會議。」

報道還稱，「明學昌、趙德強、劉正祥等老領導也對電信詐騙對地區造成的嚴重影響進行了介紹，並就相關打擊工作發表了建議。」此時距離緬北三支「民地武」發起「1027行動」還有一天。

中方通緝緬北電詐重要頭目明學昌。（微信公眾號＠樞密院十號）

文章指出，果敢地方官媒把明學昌稱為「老領導」，是因為他曾長期在果敢擔任各種要職。

據介紹，69歲的明學昌曾跟隨彭家聲脫離緬甸共產黨，成立緬甸民族民主同盟軍，擔任過任果敢副縣長；2009年8月，緬甸政府軍擊敗彭家聲的武裝控制果敢時，明學昌脫離緬甸民族民主同盟軍，被緬甸政府軍任命為果敢縣長；2011年任撣邦議會議員、果敢自治區副主席、果敢自治區日常工作委員會和領導委員會委員。

新加坡《聯合早報》報道了中國公安機關通緝明學昌等4名緬北電詐重要頭目。值得注意的是，報道同時援引一則「網上流傳的消息」稱，緬甸北部毗鄰中國的果敢地區10月20日發生多人被槍殺、活埋的事件，地點為位於果敢首府老街、由明學昌家族控制的臥虎山莊園區。

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「樞密院十號」的文章提到，美國國會創立的和平研究所最近也報道了果敢地區電詐集團的猖狂活動。該研究所在題為「緬甸軍政府正在失去對與中國邊界的控制」的文章中稱，最近幾天，緬甸軍方失去了對該國與中國邊境大部分地區的控制，因為與他們作戰的武裝正以前所未有的方式協調他們的攻擊。值得注意的是，在此過程中，民族地方武裝利用了中國最近打擊電詐的行動。

文章稱，自今年5月以來，中國發出一個明確的信息：在緬甸窩藏詐騙集團是不可接受，這些詐騙集團從世界各地販運數十萬人，每月從全球受害者手上騙取數十億美元。但中國發出的信息被忽視，於是北京在9月開始採取行動，重點打擊撣邦北部的佤邦和勐臘地區的電詐活動。

這兩個地區都是享有最高自治權的「邊境特區」，他們由強大的地方武裝控制，使用中國貨幣、電力、互聯網和電信。9月中旬，1207名涉詐犯罪嫌疑人被移交中方。此後不久，中國對兩名佤邦高級官員發出逮捕令，指控他們是佤邦境內犯罪集團的「頭目」。

作為回應，佤邦突襲了40多個詐騙窩點，向中國移交了4000多人，其中包括來自其他國家的數百人，並向中方提交了數萬台電腦和手機，其中包含了數百萬份有關詐騙集團的情報。

美國國會創立的和平研究所最近也報道了果敢地區電詐集團的猖狂活動。（微信公眾號＠樞密院十號）

和平研究所的文章說，佤邦和勐臘採取前所未有的行動，並沒有促使果敢採取任何行動，因為當地的詐騙活動已經失控。截至10月中旬，果敢僅交出了被關押在其「羅德島大小領土」上的百多個詐騙營地約2萬至3萬名涉詐犯罪嫌疑人中的377人。

而且，10月20日還發生一宗悲劇事件，果敢的一處詐騙大院外的警衛殺害了多名中國和泰國人，一些分析人士將其與2011年造成13名中國船員死亡的湄公河慘案相提並論。

「樞密院十號」指出，作為有美國官方背景的一家機構，和平研究所的文章沒有提到幾個事實。第一，此次參與對抗緬甸軍政府行動的許多民地武背後有美國的影子。長期一盤散沙的武裝之間能進行「前所未有的協調」，如果沒有美國背後力量的支持也很難辦到。

第二，文章提到的佤邦和勐臘在「1027行動」中表態中立，並沒有支持緬甸民族民主同盟軍的行動。所以有分析認為，美國有故意把中國與緬北戰局掛鉤的意圖。

實際上，和平研究所的文章最後的落腳點也是怎麽樣維護美國在緬甸的利益。文章給出幾點建議，包括加大對緬甸「善治倡議和聯盟建設」的支持力度；為反軍政府的緬甸文職領導人爭取更多支持，特別是印度、泰國和東盟主要成員國的支持；向泰國提供重要支持，以加強其在打擊跨國犯罪方面的領導作用。

值得關注的是，其中一條建議稱，有跡象表明，詐騙集團愈來愈多地針對非中國公民，以避免引起北京的注意，這可能會大大擴大針對美國公民的詐騙。美國應該考慮直接向中國提出這個問題。「樞密院十號」不禁反問：「美國的這條建議不是從另一個方面說明了中國打擊電詐行動的力度嗎？」。