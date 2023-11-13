重慶原副市長熊雪被開除黨籍　中紀委：拉幫結派、大搞權錢交易

據中央紀委國家監委網站13日消息，重慶市政府原黨組成員、副市長熊雪因嚴重違紀違法，被開除黨籍。



通報表示，經中共中央批准，中央紀委國家監委對重慶市政府原黨組成員、副市長熊雪嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，熊雪喪失理想信念，背離初心使命，政治意識淡漠，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，搞「七個有之」，拉幫結派，政績觀扭曲，搞形式主義、虛報造假，對抗組織審查，大搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和服務；對黨不忠誠不老實，在組織談話函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項；違規收受禮品、禮金，透過民間借貸獲得大額回報；不正確履行職責；家風不正，對配偶不管不教；貪得無厭、腐化墮落，與不法商人勾肩搭背沆瀣一氣，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、土地獲批等方面牟利，並非法收受巨額財物。

熊雪嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等相關規定，經中央紀委常委會會議研究併報中共中央批准，決定給予熊雪開除黨籍處分；依規定取消其享有的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，熊雪1962年12月出生，重慶渝北人，從1982年8月參加工作、1984年加入中國共產黨以來，在重慶市成長歷練，從基層一直走到省部級高位。熊雪曾任重慶市江津市委副書記、市長，高新區黨工委副書記、管委會副主任，北部新區管委會主任、黨工委副書記、書記等。

在被查之前，熊雪已經卸任重慶市副市長。2023年1月，重慶市政府換屆，熊雪不再擔任副市長一職。不過，他仍是重慶市政府黨組成員，且多次以這一身份公開亮相。其最後一次亮相是在今年3月13日，當日，熊雪曾外出調研工業企業運行和能源保供工作。

此後，熊雪在公眾視野中「消失」近兩個月。5月11日，中央紀委國家監委官網發佈消息：重慶市政府黨組成員、原副市長熊雪涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。