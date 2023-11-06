鬥魚39歲創始人陳少杰證實失聯　有傳被查　身家高峰時曾達百億

內媒《封面新聞》11月6日報道，日前，有多方信源透露，電子遊戲直播平台鬥魚創始人、董事會主席兼行政總裁陳少杰已於近日失聯。《封面新聞》同日就相關內容向鬥魚方面求證，證實了陳少杰失聯的消息。



《封面新聞》報道指，此前，有傳言稱，鬥魚行政總裁陳少杰被查，已失聯近3周。而作為上市公司行政總裁，陳少杰最近一次出現在公眾視野，是8月出席公司第二季度財報分析電話會。

據公開資料顯示，陳少杰1984年出生於濟南，從小學五年級就迷上了打遊戲機，上了大學更是通宵在網吧流連，最終大一時就輟學。

不過在25歲時，陳少杰將其合夥開發的「掌門人」遊戲平台賣給了盛大，賺取了數百萬（人民幣，下同）的第一桶金；並在一年後出資買下了A站，在國內率先引入彈幕功能。

鬥魚直播間。

2014年陳少杰將A站的「生放送」頻道獨立，並更名為鬥魚TV，並獲得了騰訊等的數億美元投資。2019年7月，鬥魚在納斯達克掛牌上市，當日市值接近300億元人民幣，鬥魚市值最高時接近500億人民幣，陳少杰個人身價最高也接近百億元人民幣。

但最近一兩年，鬥魚的經營和財務業績均不容樂觀，一方面是來自抖音、快手等短片平台的衝擊。鬥魚自身也面臨著增長乏力的困境。