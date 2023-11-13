緬北電騙家族成員拍片求家人釋放園區內中國人　否則要血債血償

緬北果敢四大家族成員魏清濤、劉正琦、畢會軍三人共同錄制懺悔影片，要求家人盡快釋放電信詐騙園區內的中國人，否則中國政府會讓他們血債血償。



三人分別在片中稱，自己在中國一切都好，讓家人們放心，近日認真思考了很多問題，「我們搞電詐掙的錢都是中國老百姓的養老錢，還有一些是看病錢，甚至是救命錢，多少家庭支離破碎，多少人也傾家蕩產了」。

他們表示，家族這樣下去也絕不是辦法，絕不能從事電騙活動，絕不能再對中國人民造成傷害了，「這次中國政府下定決心，不清除電詐絕不收兵的，我們也千萬不要再抱有任何的幻想了」。

緬北果敢四大家族成員，左起畢會軍、魏清濤、劉正琦。（影片截圖）

他們又提到，目前老街正在發生戰事、戰亂，隨時可能造成很嚴重的傷亡，並讓家人抓住最後的機會，將電騙園區內的中國人主動交回中國，「如果在園區出現中國人傷亡或者死亡的現象，哪怕一個或者半個，這個後果我們根本承擔不起的，中國政府一定會讓我們血債血償的」。

他們向家人強調，這次情況非常緊急，不同以往任何時候，「你們要考慮考慮事情的後果，也要考慮考慮給自己留下活路，趕緊放人吧」。

11月13日，果敢同盟軍新聞發言人稱，魏清濤、劉正琦、畢會軍是參與活動時被控制。果敢警方表示，前述3人已被司法機關控制。佤邦新聞局媒體人士證實，相關影片內容屬實，3人是果敢的電信詐騙成員。