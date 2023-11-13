董事長遭官方約談後自殺　內媒：以為交錢可以了事於是簽字承認

常州市華立液壓潤滑設備有限公司（下稱「常州華立」）44歲董事長承勇因被約談後墮樓身亡一事，引發內地輿論震動。內媒《界面新聞》引述常州華立的管理層人士指，承勇在約談期間被告知，常州市天寧區副區長楊康成將800萬元（人民幣，下同）存放在常州華立收取利息，因此要求企業上交這筆款項；承勇以為交了錢便可以了事，於是簽字承認，但此後被指稱還存在其他問題。



常州市華立液壓潤滑裝置有限公司董事長承勇跳樓身亡。（網絡圖片）

《界面新聞》的報道又引述該管理層人士稱，在他看來，承勇違心地簽字承認收款後，也許心裏過不去。他受到的一直是正面教育，可能年紀輕，碰到這類不合常理的事情，可能無法接受。

報道又指，承勇這次出事後，其父親承洪宇也對相熟的人提及，承勇一直是順風順水的，沒有經歷過大風大浪。作為父親的他甚至有些自責，認為自己與承勇在和政府打交道方面沒有太多交流。

報道又引述一位了解常州華立的當地政府人士分析稱，承勇像是溫室裏培養出來的老闆，他只在生意場上見過價格競爭，此前並沒有經歷過被紀委約談這類事。

據早前報道，承勇在11月11日凌晨發布朋友圈，「尊敬各位領導和企業同仁，近期我被市紀委約談楊康成副區長放款的事宜，我本人發誓沒有拿他的800萬存款和現金行賄的事情，在裡面一開始只是想盡快交錢走人，沒想到遇到的是進退兩難，審訊小屋子有點難熬，太壓抑，可能是我的心理素質太差了，度日如年，後面還要繼續，我覺得太累了，先走一步，拜拜。」

此外，承勇留下的手寫遺書寫道，「行賄不存在」，更稱「證據都是慢慢猜和想出來的，剛好對上，也是巧合!純屬巧合!我不想受累了！拜拜」，落款時間為11月11日凌晨12點24分。

關於承勇提到的楊康成，據2023年6月21日「清廉江蘇」通報，常州市天寧區人民政府黨組成員、副區長楊康成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受常州市紀委監委紀律審查和監察調查。

據官網介紹，常州華立始建於1984年，是國內重型機械液壓潤滑行業龍頭企業。

常州市委市政府表示，對承勇跳樓自殺事件高度重視，正在組織有關部門依法開展調查，紀檢監察機關正在深入核查相關案件辦理情況，堅持實事求是、依規依紀依法的原則認真處置。