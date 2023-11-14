Tesla中國再度調價　Model 3/Y後驅版加價1500及2500元

周二（14日），據Tesla中國微博消息，即日起，Model 3/Y後輪驅動版售價正式上調。Model 3後輪驅動版加價1500元（人民幣．下同）至26.14萬元，Model Y後輪驅動版加價2500元至26.64萬元。



11月9日，Tesla中國已將Model Y全輪驅動長續航版售價由29.99萬元調整為30.24萬元，加價2500元。Model 3長續航版售價調整為29.74萬元，加價1500元。

Model 3/Y後驅版加價1500及2500元。（Tesla）

對於Model 3和Y長續航版的漲價，Tesla表示，10月27日Model Y高性能版售價上調14000元後，確實計劃對Model Y 其他版本車型價格進行相應調整。Model Y在10月1日已經完成了全系車型的進化升級，內飾新增了多色氛圍燈，並在儀表台飾板及前門飾板選用了更新的科技織物材質，外觀更新了19英寸雙子星輪轂設計。

值得一提的是，Tesla在年初分別在中國、日本、韓國、美國、歐洲等多國和地區大幅降價，涉及Model 3和Model Y等暢銷車型，這也是前兩季銷量高增長的主因。對此，Tesla行政總裁馬斯克曾表示願意在動蕩時期再次下調電動汽車的價格，儘管這會影響公司毛利率，但願意犧牲毛利率換取銷量增長。

而大範圍的降價導致Tesla毛利率顯著下降，第三季度毛利率17.9%，低於上半年的18.7%。然而，馬斯克稱，眼下貸款利率持續增高，主打親民市場的Model 3和Model Y，正變得讓用戶負擔不起。他認為，Tesla需要繼續降價，以降低用戶每月還款壓力，這樣才能讓更多人負擔得起，而這意味著Tesla或將進一步壓縮利潤。