Tesla潮州兩死三傷事故定論：鑒定非故障所致　與車輛本身無關

2022年11月5日，廣東潮州饒平縣發生的一起交通事故，造成2死3傷，其中肇事車輛為Tesla公司生產的Tesla Model Y 。周三（1日），Tesla訴自媒體「大眼哥說車」名譽侵權一案，獲判勝訴，同時也令潮州事故有了最終定論。Tesla方面指，據鑒定顯示，事故非故障所致。



Tesla方面表示，上述自媒體長期發布大量針對Tesla的不實言論，其中一條影片中包含對Tesla潮州事故的主觀臆斷。判決書指，案中被告在其抖音賬號發布未經核實的言論，引發社會公眾對Tesla品牌較多的負面評價，侵犯原告的名譽權，應當承擔相應的法律責任。最終，法院一審判決該自媒體在其抖音發布道歉聲明並置頂30日，向Tesla公司賠禮道歉、消除影響、恢復名譽並賠償特斯拉3萬元人民幣。

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去年11月，潮州饒平縣一輛Tesla汽車失控，造成2死3傷，引起廣泛關注。雙方對於事故原因各執一詞，車主表示，其擁有20多年駕齡，出事時曾猛踩剎車，可是未能減速。Tesla方面則回應稱，從事故影片可以看出，車輛高速行駛過程中剎車燈長時間沒有點亮，這與後台數據反映的情況吻合。此前，事故的調查進展始終未出現明確定論，今年2月底，有報道稱鑒定結果已出，但承擔鑒定的司法鑒定科學研究院拒絕接受媒體採訪，並明確表示不會公布結果。3月初，負責該起事故理賠的保險公司工作人員透露，事故鑒定結果已出，但車主不服要求重新鑒定，在走審批流程。

直到今次Tesla勝訴，潮州事故也有了最終定論。判決書顯示，司法鑒定科學研究院出具的鑒定意見書中載明，可以排除Tesla牌小型普通客車因制動裝置、轉向裝置故障而導致事故的可能性。值得一提的是，是次判決作出前，涉案自媒體發布的介紹庭審情況影片中，也提到鑒定結果顯示潮州事故原因與Tesla車輛本身無關。