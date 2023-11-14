深層鉆井技術新跨越！中國渤海首個千億方大氣田開發項目將投產

11月14日，中國渤海首個千億方大氣田——渤中19-6氣田Ⅰ期開發項目即將投產。



據悉，渤中19-6氣田Ⅰ期開發項目完全由中國自主設計、建造、安裝及生產運營，可實現超高壓循環註氣、油氣綜合處理、綠色岸電、中控遠程操控等多項功能，多項技術突破將填補國內海上油氣田開發技術空白。

8月9日，在天津濱海新區拍攝的渤中19-6凝析氣田I期開發專案組塊裝船作業現場。組塊裝船後將赴渤海西部海域，進入海上安裝及聯調階段。（新華社）

據了解，油氣藏分布廣闊但是類型復雜，油氣開發面對的地層比銅金屬還要硬，地層最高溫度達到204℃，對鉆井技術提出了極高的要求。渤中19-6氣田的油氣埋藏在深度超5000米的潛山儲層，儲層裂縫像蜘蛛網一樣密集交織。而渤中19-6氣田Ⅰ期開發項目新建三座井口無人平台，布置65口開發井，平均井深5598米，最深井達6494米，其中6000米以上的超深井有17口，鉆井總進尺超35萬米，相當於鉆越近40座珠穆朗瑪峰。

8月9日，在天津濱海新區拍攝的渤中19-6凝析氣田I期開發專案組塊裝船作業現場。組塊裝船後將赴渤海西部海域，進入海上安裝及聯調階段。（新華社）

中國海油天津分公司工程技術作業中心項目經理崔國傑介紹，在項目開發過程中，通過創新應用鉆完井新技術，為後續海上油田深層高溫井段、窄壓力窗口地層鉆井作業積累了寶貴經驗。渤中19-6氣田Ⅰ期開發項目即將投產，標誌著中國海上深層復雜潛山油氣藏開發邁入新階段，對保障國家能源安全、優化能源結構具有重要意義。