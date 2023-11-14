APEC財長會議｜藍佛安出席　籲加強合作共建開放型亞太和世界經濟

亞太經合組織（APEC）財長會議在美國三藩市舉行。中國新任財政部部長藍佛安出席會議並發言，財政部副部長廖岷陪同參會。藍佛安指出，當前世界經濟復甦勢頭不穩，各方應共建開放型亞太和世界經濟。他表示，預計四季度中國經濟將保持回升向好態勢，中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎。



藍佛安指出，當前世界經濟復甦勢頭不穩，動能減弱，貿易投資趨於疲軟，可持續發展任務艱巨。各方應加強宏觀經濟政策協調，推進貿易投資自由化便利化，構建更加緊密的區域產業鏈供應鏈，共建開放型亞太和世界經濟。

藍佛安強調，今年以來，中國經濟持續回升向好，尤其是三季度以來，積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，預計四季度中國經濟將保持回升向好態勢。中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎。

2023年11月13日，亞太經合組織（APEC）財長會議在美國三藩市舉行，中國財政部長藍佛安出席。（Reuters）

藍佛安表示，推進供給側結構性改革是實現高質量發展的必由之路。中方將積極落實近期習近平主席在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上的重要講話精神，積極推動高質量共建「一帶一路」的八項行動，支持亞太經濟體深化供給側改革，加快現代化進程，為全球共同發展提供新的動力。

藍佛安介紹了中國推動實現雙碳目標、促進可持續金融發展的經驗，呼籲APEC經濟體加強合作，以實際行動共同推動本地區綠色發展和能源轉型，加快落實2030年可持續發展議程。

會議期間，藍佛安分別會見了美國財長耶倫（Janet Yellen），印尼財長英卓華（Sri Mulyani Indrawati），澳大利亞國庫部長吉姆·查默斯（Jim Chalmers），新加坡總理公署部長、財政部及國家發展部第二部長英蘭妮（Indranee Thurai Rajah）。