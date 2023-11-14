APEC峰會｜陳茂波出席財長會議　稱世界複雜多變需加強經濟體合作

財政司司長陳茂波昨日（13日）在美國三藩市出席亞太區經濟合作組織（APEC）財政部長會議，他在會上發言時指，世界格局複雜多變，需加強經濟體之間合作，有利共同應對各種全球挑戰，鞏固疫後經濟復蘇和增長。他又介紹香港的經濟和金融情況，稱為企業和投資者帶來龐大的機會，期間與美國財長耶倫交談。



行政長官李家超指，陳茂波將會介紹香港優勢、潛力，認識更多朋友，說好香港真實故事。



陳茂波在美國三藩市出席亞太區經濟合作組織財政部長會議。（政府新聞處相片）

財長會議分多個環節進行，討論當前世界經濟、環球經濟展望、各經濟體的財政政策等。

陳茂波在美國三藩市出席亞太區經濟合作組織財政部長會議。（政府新聞處相片）

陳茂波：加強經濟體合作有利共同應對全球挑戰

陳茂波在會上發言時表示，世界格局複雜多變，需加強經濟體之間的合作，有利共同應對各種全球挑戰，鞏固疫後經濟復蘇增長，有助共同繁榮和高質量增長。他又簡介香港最新的經濟和金融情況、介紹特區政府積極培育新產業，為推動經濟發展注入新動能，並吸引不同企業和人才落戶香港，涵蓋生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造、新材料與新能源科技等，將為企業和投資者帶來龐大的機會。

陳茂波與美國財長耶倫交談。（政府新聞處相片）

陳茂波亦介紹了香港在應對氣候變化方面的策略和工作，尤其在綠色和可持續金融方面，包括綠色籌融資及碳市場發展，又闡述香港在可持續發展上的政策方向，並稱正準備就穩定幣的規管諮詢市場。

陳茂波與菲律賓財政部長Benjamin Diokno會面。（政府新聞處相片）

陳茂波與菲律賓財政部長會面

出席財長會議期間，陳茂波與菲律賓財政部長Benjamin Diokno會面，了解雙方的經濟和社會最新發展。陳茂波又與在三藩市生活的港人共晉晚餐，了解他們在美國工作、生活和事業發展的情況。

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李家超稱陳茂波會於APEC說好香港真實故事

行政長官李家超被問到香港出席APEC的目標，他指，財政司司長陳茂波會介紹香港優勢、潛力，拓展認識更多朋友，說好香港真實故事，例如香港會做好內地及海外連結，運用好一國兩制。