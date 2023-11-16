習拜會｜中美元首同意加強對話合作　包括恢復兩軍高層溝通

美國當地時間11月15日，國家主席習近平在美國三藩市斐洛里莊園同美國總統拜登（Joe Biden）舉行中美元首會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題交換意見。



習近平指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，中美有兩種選擇：一種是加強團結合作，攜手應對全球性挑戰，促進世界安全和繁榮。另一種是抱持零和思維，挑動陣營對立，讓世界走向動蕩和分裂。兩種選擇代表著兩個方向，將決定人類前途和地球未來。作為世界上最重要的雙邊關系，中美關係要放在這個大背景下思考和謀劃。中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，沖突對抗的後果是誰都不能承受的。大國競爭解決不了中美兩國和世界面臨的問題。這個地球容得下中美兩國。中美各自的成功是彼此的機遇。

習近平深刻闡釋了中國式現代化的本質特征和內涵意義，以及中國的發展前景和戰略意圖。習近平指出，中國的發展有自身的邏輯和規律，中國正在以中國式現代化全面推進中華民族偉大覆興，中國不走殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，也不搞意識形態輸出。中國沒有超越或者取代美國的規劃，美國也不要有打壓遏制中國的打算。

習近平指出，相互尊重、和平共處、合作共贏，這既是從50年中美關系歷程中提煉出的經驗，也是歷史上大國沖突帶來的啟示，應該是中美共同努力的方向。這次會晤，中美應該有新的願景，共同努力澆築中美關係的五根支柱。

一是共同樹立正確認知。中國始終致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係。同時，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。希望兩國做夥伴，相互尊重、和平共處。

二是共同有效管控分歧。不能讓分歧成為橫亙在兩國之間的鴻溝，而是要想辦法架起相向而行的橋樑。雙方要了解彼此的原則底線，不折騰、不挑事、不越界，多溝通、多對話、多商量，冷靜處理分歧和意外。

三是共同推進互利合作。中美在諸多領域存在廣泛共同利益，既包括經貿、農業等傳統領域，也包括氣候變化、人工智能等新興領域。當前形勢下，兩國共同利益不是減少了，而是更多了。雙方要充分用好在外交、經濟、金融、商務、農業等領域恢覆或建立的機制，開展禁毒、司法執法、人工智能、科技等領域合作。

四是共同承擔大國責任。解決人類社會面臨的麻煩離不開大國合作。中美應該做表率，加強在國際和地區問題上的協調合作，向全球提供更多公共產品。雙方提出的倡議要彼此開放，也可以協調對接，形成合力，造福世界。

五是共同促進人文交流。要增加兩國航班、促進旅遊合作、擴大地方交往、加強教育、殘疾人事務合作，減少阻礙人文交流的負面因素，鼓勵和支持兩國人民多來往、多溝通，為中美關係健康發展夯實基礎。

習近平深入闡述了台灣問題上的原則立場，他指出，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方重視美方在巴厘島會晤中作出的有關積極表態。美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。中國終將統一，也必然統一。

習近平指出，美方在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取針對中國的舉措，嚴重損害中方正當利益。中國的發展是以創新驅動，打壓中國科技就是遏制中國高質量發展，剝奪中國人民的發展權利。中國的發展壯大有內生邏輯，是外部力量阻擋不了。希望美方嚴肅對待中方關切，採取行動，取消單邊制裁，為中國企業提供公平、公正、非歧視的環境。

美國當地時間11月15日，國家主席習近平同美國總統拜登在斐洛里莊園舉行中美元首會晤。（新華社）

拜登對習近平應邀赴美出席美中元首會晤表示熱烈歡迎。拜登表示，去年同習近平主席在巴厘島進行重要會晤。三藩市是華人最先抵達美國的地方，是美中共同參與簽署《聯合國憲章》的地方，也是美中最早建立友城的地方。兩人在三藩市再次面對面會晤具有特殊重要意義，他期待在巴厘島會晤基礎上取得新的共識和成果。

拜登表示，他始終認為，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中衝突並非不可避免，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益，中國經濟增長有利於美國，也有利於世界。美中關係保持穩定，防止沖突，管控分歧，並在符合雙方利益的領域開展合作，有助於兩國更好應對各自和共同面臨的問題。

他願重申在巴厘島會晤中作出的五點承諾，即：美國不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關系反對中國，不支持「台灣獨立」，無意同中國發生衝突。美中經濟相互依賴，美國樂見中國發展富裕，不尋求打壓遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤。美方恪守一個中國政策，歡迎雙方各部門各層級開展對話，願繼續同中方保持開放坦誠的溝通，增進了解，避免誤解，管控分歧。美方願同中方持續發展經貿關系，在氣候變化、禁毒、人工智能等重要領域加強合作，樂見兩國增加直航航班，擴大教育科技交流和人員往來。

兩國元首認可雙方團隊自巴厘島會晤以來討論確立中美關系指導原則所作努力，強調要相互尊重、和平共處、保持溝通、防止沖突、恪守《聯合國憲章》，在有共同利益的領域開展合作，負責任地管控雙邊關系中的競爭因素。兩國元首歡迎雙方團隊繼續就此討論。

兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作，包括：建立人工智能政府間對話；成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話；同意明年早些時候進一步大幅增加航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流，等等。

兩國元首強調在當下關鍵十年中美加快努力應對氣候危機的重要性，歡迎兩國氣候特使近期開展的積極討論，包括：2020年代國內減排行動，共同推動聯合國氣候變化迪拜大會（COP28）成功，啟動中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」以加快具體氣候行動。

兩國元首就共同關心的巴以沖突等國際和地區問題交換意見。兩國元首責成雙方團隊在落實好巴厘島會晤共識基礎上，及時跟進和落實本次會晤達成的新願景。兩國元首同意繼續保持經常性聯繫。