四川南充破獲特大電信網絡詐騙案　842名緬北回流人員歸案

《新華社》報道，最高人民檢察院、公安部聯合掛牌督辦的四川南充「4·01」特大電信網絡詐騙案取得重要成果，截至目前，公安機關已將842名涉案緬北回流人員拘捕歸案，「4·01」案中已起訴439人，已有129人被法院依法作出判決。



據報道，2021年2月19日，南充市公安機關對公安部下發的線索進行核查，拘捕張某某、鄒某某等犯罪嫌疑人。公安機關根據嫌疑人的供述和資金流水等情況追根溯源，鎖定了緬北兩處地點內2000多人的身份信息。2021年4月1日，南充公安機關成立專案組對該案立案偵查，於2022年1月至2023年3月期間實施了四輪集中拘捕。

南充市人民檢察院第三檢察部主任李建冰等辦案人員介紹，由於涉案緬北詐騙團夥對成員進行過反偵查培訓，給辦案人員帶來不小挑戰。面對證據少、突破難等情況，辦案人員從細節中尋找突破口，一個個組織嚴密、分工明確的電信網絡詐騙團夥浮出水面。

南充市人民檢察院常務副檢察長唐蔚介紹，現已查清「4·01」電信網絡詐騙案涉及緬北21個團夥，涉案人員1800余人，公安機關已將842名緬北回流人員拘捕歸案。截至目前，「4·01」案中已起訴439人。

據介紹，「4·01」涉案團夥都有嚴密組織架構和明確責任分工，主要分為「業務」組織和保障組織。其中，「業務」組織上分為金主、代理、主管、組長、組員數個級別，「業務」劃分明確。這些團夥的犯罪手段涵蓋了目前跨境電信網絡犯罪的主要類型，既有色情聊天敲詐勒索，又有感情誘騙誘導被害人炒股、賭博、投資，最終實施「殺豬盤」式詐騙，被害人廣泛分布於境內外多地。