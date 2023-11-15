傳曾志偉與眾明星為緬北電騙頭目白應蒼慶生　涉事藝人經紀人回應

近日，有網民發影片稱「多位明星給緬北四大家族白所成之子白應蒼慶生」，引發熱議。影片顯示其中有港星曾志偉、黃一飛，以及內地國家一級演員杜旭東、著名相聲演員侯耀華等。

對此，其中一位藝人的經紀人回應表示，並未錄製過此類影片；還有一名經紀人稱，有時藝人會礙於情面錄製，但祝福不代表支持。



據悉，白所成二兒子白應蒼是緬甸果敢民兵大隊大隊長、財政局副局長、百勝集團（百勝賭場）總經理、蒼勝科技電詐園區創辦人。此前白應蒼高調舉行30歲生日宴會，邀請眾多國內明星網紅錄製影片祝賀。

生日宴會上，舞台中央的大屏幕上播放出一段影片，其中港星曾志偉、黃一飛在影片中直呼白應蒼大名，說道「在這裏我祝白應蒼生日快樂，鵬程萬里」，另外還有國家一級演員杜旭東、著名相聲演員侯耀華等多位內地藝人網紅說著「三十功名塵與土，八千里路雲和月」之類祝福的話。

+ 1

《紅星新聞》11月14日報道稱，在網傳祝壽影片中出現過的兩位明星經紀人，其中一人表示自己不知道該明星是否曾錄製過此視頻，並稱該明星「不會給這樣的人錄的」。

另一位明星的經紀人則承認，影片錄製於多年前，該明星並不知道其當時錄製視頻祝福的對象是誰，並不認識白應蒼，也不記得當時讓其錄製視頻的人是誰。

該經紀人介紹，現在有很多人找藝人去錄製影片，包括朋友、親戚，甚至市場上還有販賣此類影片的商家。有時藝人會礙於情面進行錄製，但不會查證祝福者的具體身份，因此亦不知祝福的到底是誰。「但錄一個生日祝福不代表說我們支持他，根本都不搭邊，大家現在都特別容易斷章取義。」