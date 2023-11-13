通緝詐騙頭目　中國罕見動真格　緬北電詐的末日到了

我相信，我們每一個人都接到過詐騙電話。但我也相信，對大家深惡痛絕的電詐問題，我們最近都感受到了國家動真格的決心。

尤其是11月12日，我公安機關發佈懸賞通告，通緝四名緬北涉我電詐重要頭目：明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍。

通告說得很明確：「以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，實施針對中國公民的電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大……同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，情節極其惡劣，後果極其嚴重。」

說實話，這樣通緝一個國外詐騙頭目，是很罕見的舉動；更罕見的是，明學昌並非普通人，還是「果敢的老領導」，其他三人，則是明學昌的子女。

果敢自治區的官方社交媒體10月26日報道稱：「為進一步落實工作要求，強化電信詐騙等各類衍生違法行為的打擊力度，自治區召開專項工作會議……地區老領導明學昌、趙德強、劉正祥參加會議。」

夠具有諷刺意味的！

緬北打擊電詐的的會議，「老領導」明學昌參加；半個月後，這名「老領導」被中國警方通緝，他就是電詐頭目。

熟悉緬北局勢的朋友更知道，「老領導」明學昌參加會議的第二天，緬北就爆發了「1027進攻」，電詐團夥節節敗退。

中方通緝緬北電詐重要頭目明學昌。（微信公眾號＠樞密院十號）

但讓人髮指的是，緬北一些人，不僅僅涉及電詐，還涉及非法拘禁，甚至故意殺人。

新加坡《聯合早報》在報道中國警方通緝時，文章最後一段，還特別提到，「網上流傳的消息稱，緬甸北部毗鄰中國的果敢地區，10月20日發生多人被槍殺、活埋的事件，地點為位於果敢首府老街、由明學昌家族控制的臥虎山莊園區。」

我看到，有一些網友，甚至將這次事件，比作另一個「湄公河慘案」。

具體真相，相信隨著時間的推移，我們會知道更多。但如果這是真的，那絕對罪孽深重。

但哪怕是電詐，也是不可饒恕。中國溫州警方的通報第一句話就是「當前，緬北涉我電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，社會危害嚴重，人民群眾反映強烈。」

中國，必然會採取行動。

最後，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，中國這次動真格了。

不是說以前不動真格，對電詐這種傷天害理的惡行，中國一直就嚴厲打擊。但這次對源頭的緬北，舉措顯然更有針對性。

不管你是誰，不管你是什麼老領導、什麼官二代，電詐中國人，就是不行。

所以，我們直接出手，招招狠辣，具體到這次公安機關通緝令。

1，對四人進行公開通緝。

2，敦促四人懸崖勒馬，主動投案自首，爭取寬大處理。

3，希望群眾積極舉報，協助抓捕嫌犯。

4，有功人員，給予10萬-50萬人民幣獎勵。

司法通緝、政治攻勢、經濟獎勵，還有群眾路線，相信，過去猖獗不可一世的緬北電詐團夥，現在正如熱鍋上的螞蟻。

第二，緬北局勢正在發生深刻變化。

緬甸最近的局勢，很讓人憂心，按照新華社此前的報道，緬甸北部多個政府控制區，遭到緬甸民族民主同盟軍、德昂民族解放軍和若開軍襲擊，政府軍節節敗退。

社交媒體顯示，進攻的民族武裝打出的口號就是：打擊電信詐騙，拯救被困同胞……

在這場緬甸內亂中，中國的態度，毫無疑問，外界非常關注。

我看到，按照外交部的通報，11月3日至5日，外交部部長助理農融訪問緬甸，會見緬方高級官員，一個重要的話題，就是打擊電詐。緬方也承諾，緬方將同中國等鄰國繼續開展打擊網賭電詐聯合執法行動，為地區發展營造良好環境。

中方也表態：作為友好鄰邦，中方真誠希望緬甸儘快恢復穩定和發展，支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧，通過對話實現和解。

緬北果敢四大家族成員魏清濤、劉正琦、畢會軍三人共同錄製懺悔影片，要求家人盡快釋放電信詐騙園區內的中國人，否則中國政府會讓他們血債血償。左起畢會軍、魏清濤、劉正琦。（影片截圖）

第三，緬北電詐的末日要到了。

我總有一種感覺，隨著緬北局勢的變化，隨著中國舉措越來越有針對性，緬北電詐的末日要到了。

我看到，一些電詐頭目的家人，也紛紛在社交媒體上發言，要求家人認清形勢，放棄電詐，爭取寬大處理。

當然，冰凍三尺非一日之寒，徹底根絕電詐，還需要艱苦的努力，也不排除，在某個隱秘的角落，又死灰復燃。

但這種大規模無法無天的狀況，絕對不能繼續了。民族武裝不答應，緬北群眾不答應，中國更不會答應。

不管你是哪一派，都必須對電詐說不。

最後還要說一句，作為友好鄰國，中國確實希望緬甸和解，這樣打打殺殺，坑蒙拐騙，最倒霉的，還是緬甸老百姓。

緬甸資源豐富，人民勤勞，如果穩定發展，肯定是東盟的一條龍。但現實，確實讓人一聲歎息。

本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」，僅代表原作者觀點，不代表香港01立場。「牛彈琴」是由《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號。

