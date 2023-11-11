深圳灣口岸即將通地鐵　13號線首列車順利交付

起點位於深圳灣口岸的深圳地鐵13號線一期工程，首列車已經在本月初順利交付。

項目後續將會進入車輛調試系統聯調階段，為未來安全載客營運做好準備。



深圳地鐵13號線｜起點深圳灣口岸站 港鐵獲30年經營權

深圳地鐵13號線始於深圳灣口岸站，止於上屋站，全長22.45公里，共設有16座車站。（港鐵圖片/當代中國授權）

深圳地鐵13號線屬於「PPP」項目，即公私合營（Public-private partnership），是香港的港鐵公司在時隔11年後，再次取得深圳地鐵的經營權，為期30年。

該線路始於深圳灣口岸站，止於上屋站，全長22.45公里，共設有16座車站。

13號線為全自動駕駛創新型線路，採用A型車8輛編組的全自動駕駛地鐵車輛，以符合GoA4要求全自動運行，最高行車速度為每小時100公里。

一期工程南段的首批車站，即人才公園站、後海站、科苑站、粵海門站，以及內湖停車場，亦均已實現35kV「電通」。

深圳地鐵13號線｜列車設計舒適隔音降噪 乘客可車廂內直望隧道

深圳地鐵13號線的首列車已經運抵深圳，在內湖停車場完成吊卸，順利交付。（網上圖片/當代中國授權）

深圳地鐵13號線的列車內部設計新穎，並且隔音降噪效果非常好。（網上圖片/當代中國授權）

列車規格方面，均採用輕量化鋁合金車體，外觀以白、灰為底色，搭配線路色「亮橙色」貫穿全車腰線，外觀活力感、時尚感十足。

在列車內部，控制室與車廂以貫通一體式設計，乘客可以在列車前窗直接觀看地鐵隧道內「光影穿梭」美景。

此外，列車的隔音降噪經過優化設計，車窗採用加厚中空玻璃，車內亦裝有加厚隔音隔熱材料，以及全鋪式複合木質地板等，有效地降低車輛行駛中的噪音。

列車還具有無人駕駛、智能診斷、遠程控制等智能系統。

深圳地鐵13號線｜一期預計年底通車 未來南連香港北接東莞

深圳地鐵13號線首列列車順利交付，為將來熱滑、多車調試等工程關鍵點的推進奠定了基礎。（網上圖片/當代中國授權）

深圳地鐵13號線一期工程將串聯南山深圳灣總部基地、科技園、西麗高鐵樞紐（西麗站）、留仙洞總部基地、白芒科研機構以及寶安石岩片區，為深圳中西部地區南北向骨幹線，初步預計將於2023年底投入服務。

未來全線建成後，深圳地鐵13號線更將縱貫光明區、寶安區、南山區，不但有效改善深圳灣口岸和科技園片區的交通現狀，南連香港，北接東莞，對深圳實現粵港澳大灣區融合具有重要意義。

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