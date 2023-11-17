習拜會｜ 外交部：中美關係大門一旦打開　就不會再被關上

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平15日在三藩市的費羅麗莊園（Filoli estate）會面。17日，外交部發言人毛寧主持例行記者會，表示中美關係大門一旦打開，就不會再被關上。



據介紹，習近平15日在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉辦的歡迎宴會，並發表重要演講。宴會開始前，習主席還會見了美國工商界及社會各界代表，以及飛虎隊和史迪威將軍後人、鼓嶺、愛荷華州、華盛頓州等方面友好人士代表，同他們共敘友情。

毛寧表示，習近平主席始終高度重視並支持鼓勵中美民間交往，多次指出，中美關係基礎在民間，希望在人民，未來在青年，活力在地方。回望歷史，中美關係的每個重要時刻都離不開兩國人民的雙向奔赴。

二戰期間，中美人民用血與火鍛造了飛虎隊情誼；1971年，「小球推動大球」實現了跨越太平洋的握手；「鼓嶺之友」的百年友誼佳話；費城交響樂團續寫了跨越50年的音樂新篇……中美民間友好和善意讓中美關係一次次從低谷重回正道。

習拜會：2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。期間拜登向記者豎起拇指，表示會談進行得很好。（Reuters）

毛寧表示，正如習近平主席在演講中指出的，中美關係的根基是由人民澆築的，中美關係的大門是由人民打開的，中美關係的故事是由人民書寫的，中美關係的未來是由人民創造的，中美關係的大門一旦打開，就不會再被關上，兩國人民友好事業一旦開啟，就不會半途而廢。無論形勢如何變化，中美和平共處的歷史邏輯不會變，中美人民交流合作的根本願望不會變，世界人民對中美關係穩定發展的普遍期待不會變。

毛寧指出，此次三藩市會晤，兩國元首就便利人員往來、促進人文交流達成重要共識，將增加中美客運直航航班、舉辦中美旅遊高層對話、優化簽證申請流程。中方還宣布，未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。

她最後表示，希望中美兩國人民多走動、多來往、多交流，共同續寫新時代中美人民友好的故事，為中美關係的發展注入新的不竭動力。