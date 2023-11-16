中國外交部：習拜會積極富建設性　取得多方面成果

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）11月15日在加州會晤。中國外交部稱，二人在會上坦誠深入交換意見，形容會晤積極、全面且富有建設性，又指稱習近平為「獨裁者」的說法極其錯誤，中方強烈反對。



中國外交部發言人毛寧16日在例行記者會上表示，習近平與拜登進一步探討中美兩個大國的正確相處之道，明確了中美共同肩負的大國責任，形成了面向未來的「三藩市願景」，為實現中美關係的健康、穩定、可持續發展指明方向、規劃藍圖。

毛寧指，這是一次積極、全面、富有建設性的會晤，具有戰略意義和深遠影響，是當今國際關係中的大事件，也必將成為中美關係史中的里程碑。

習拜會：2023年11月15日，中國國家主席習近平率領中方代表團到費羅麗莊園，與美國總統拜登（Joe Biden）及高級官員舉行會議。（Reuters）

毛寧稱，習近平全面闡述中方對於穩定改善中美關係的權威立場，指出中美要共同樹立正確認知、有效管控分歧、推進互利合作、承擔大國責任、推進人文交流，為中美關係的穩定、發展澆築起5根支柱，開闢中美關係面向未來的新願景。

毛寧介紹，本次中美元首會晤取得多方面的成果，在政治、外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識，這些重要的共識和成果進一步說明中美之間有着廣泛的共同利益，也進一步印證了互利共贏是中美關係的本質特徵，對話合作是中美兩國唯一的正確選擇。

習拜會：2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。（Reuters）

拜登稱習近平「獨裁者」 中國外交部：強烈反對

拜登在會後見記者時，被問到是否仍然視習近平為「獨裁者」。他當時回應稱，「從某種意義上講，他是一個獨裁者，因為他統治一個共產國家，而這個國家的政府形式與我們的政府完全不同。」

毛寧在記者會上表示，「這種說法極其錯誤，是不負責任的政治操弄。需要指出的是，總會有一些別有用心的人企圖煽動和破壞美中關係，他們注定不會得逞。」她拒絕說明這些「別有用心的人」是誰。