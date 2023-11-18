鄺肖卿94歲高齡成中國女首富　曾分300億給兒媳、力抗小三入家門

胡潤研究院11月14日發佈《2023紅顏會．胡潤女企業家榜》，受益於港幣匯率的上漲及公司分紅，今年94歲的鄺肖卿以720億元財富首次成為中國女首富，成為當之無愧的「中國最富老太太」。與此同時，前50名中國女企業家總財富1.37萬億元，比去年下降11%；前50名的門檻135億元，比去年下降5億元。



很多人可能沒有聽說過「鄺肖卿」這個名字，但一定聽說過新鴻基，作為新鴻基創始人郭得勝的妻子，也是目前的最大股東，鄺肖卿擁有最高決策權。

事實上，鄺肖卿這個創始人遺孀成為新鴻基的「定海神針」，在於她三個兒子十幾年前轟動一時的爭產宮鬥，相關新聞曾在2012年被媒體報道。

在94歲的高齡成為中國女首富，鄺肖卿也許內心五味雜陳。根據《羊城晚報》的報道，鄺肖卿1929年生於廣州市花山鎮花城村，是家中長女。彼時的鄺家經營著染坊，良田頗多，家境殷實。她7歲時，在越南做生意的父親意外去世，鄺肖卿協助母親幹活持家，後來隨堂叔到廣州讀書。

1949年，在家人的安排下，20歲的鄺肖卿嫁給了比自己大18歲的郭得勝，後者在香港經營著一家名為「鴻昌合記」的雜貨鋪。1950年後，郭得勝憑藉尼龍產品的代理權，躋身香港千萬富翁行列。1960年後，郭得勝和李兆基、馮景禧聯手進軍房地產業，三人憑藉「分層出售、十年分期付款」的模式，在房地產行業站穩腳跟，郭氏家族也由此成為香港四大家族之一。

已故新鴻基創辦人之一郭得勝（上圖右一）及其妻鄺肖卿（右二）跟郭炳湘一家四口合影相片；郭炳湘長子郭基俊於紀念刊中說過，父親熱愛出海遊玩，一家人合照當中，不乏遊艇上留影。（資料照片）

1990年10月，郭得勝去世，新鴻基地產以主席兼行政總裁郭炳湘為首，管理集團所有大小事務，並由郭炳江和郭炳聯兩名胞弟協助打理，分別負責地產業務及行政與科技發展。雖說是三分天下，但大哥郭炳湘勢大權重。

在1990至2008年這段時間，郭氏三兄弟「兄弟合心，其利斷金」的故事曾是香港地產界的佳話，被公認為子承父業最為平穩和成功的家族企業之一。三兄弟接班後壯大新鴻基地產核心業務的同時，又將公司業務拓展至通信、運輸、互聯網和基建等領域，新鴻基地產的市場也從香港延伸到中國內地和海外。

可到了2008年5月，新鴻基地產公司董事局罷免了郭炳湘的主席兼行政總裁職務，轉任非執行董事，主席改由母親鄺肖卿擔任，行政總裁則由兩位弟弟郭炳江和郭炳聯分擔。原來，郭炳湘與相識30多年的「紅顏知己」唐錦馨都在地產界打拚，曾一起進行過數百億元的交易，家族其他成員開始擔心郭炳湘的決策是否理性。

郭炳湘（左）與郭母鄺肖卿（右）。（視覺中國）

有媒體報道稱，鄺肖卿對此極力反對，且為兒媳、郭炳湘正妻李天穎撐腰，強令郭炳湘寫下不能與李天穎離婚的保證書，並且將這份保證書的效力延及到她死後的時間。保證書不僅約束了郭炳湘與李天穎的自由離婚權，而且還要求郭炳湘以父親郭得勝的遺願為重，以新鴻基地產公司的利益為重，禁止郭炳湘與唐錦馨的交往，禁止唐錦馨進入新鴻基地產公司，同時禁止她以「郭太」的身份見人，也不許她在公司裡吃飯。

時至2018年，長子郭炳湘突然去世，鄺肖卿白髮人送黑髮人，但悲痛中依然相當有主見，將郭炳湘的600億元資產分了一半給兒媳。大兒子留下的遺產，再加上擁有的新鴻基資產，鄺肖卿自此常年穩居香港女首富的寶座。