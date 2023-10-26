2023胡潤百富榜發布　鍾睒睒仍為首富　喜茶創始人等19位90後上榜

撰文：范玉瑩
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10月24日，胡潤研究院發布2023胡潤百富榜，農夫山泉鍾睒睒以4500億元財富第三次成為中國首富，騰訊馬化騰以2800億元位列第二，拼多多黃崢2700億元位列第三。喜茶、Manner、茶百道等品牌創始人亦有上榜，19位90後企業家上榜。

據悉，今年共有1241位個人財富50億元人民幣以上的企業家登上胡潤百富榜，比去年減少5%（64人）。上榜企業家總財富比去年下降4%（1萬億），至23.5萬億元。千億級企業家比去年減少4人，至30人。十億美金級企業家比去年減少51人，至895人。

農夫山泉69歲的鍾睒睒財富基本與去年持平，以4500億元第三次成為中國首富。騰訊52歲的馬化騰財富比去年增長650億（30%），達到2800億元，繼2020年之後重回第二。拼多多43歲黃崢財富比去年增長1000億（59%），以2700億元首次進入前三。

地域方面，杭州有79位企業家上榜，占總人數的6%；財富總和近2萬億元，占總財富的8%。居住在杭州的前三名企業家是養生堂鍾睒睒（4,500億元）、網易丁磊（2,400億元）和吉利李書福家族（1,750億元）。

同時，榜單中有19位「90後」上榜，包括喜茶32歲的創始人聶雲宸和Manner咖啡30歲的創始人陸劍霞。今年百富榜中有115位新人，其中包括茶百道創始人夫婦王宵錕、劉洧宏，財富145億元。上榜企業家財富計算的截止日期為2023年9月1日。

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