山西煤礦奪命火警釀26死38傷　13名責任人被採取刑事強制措施

撰文：孫聖然
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山西呂梁一間煤礦公司辦公樓，周四（16日）發生火警，至少26人死亡、38人受傷。
央視報道指，目前，公安機關已對煤礦的實際控制人、主要負責人和其他責任人等13人，採取了刑事強制措施。

通報會前，全體與會者向事故中的罹難者表示默哀。（CGTN）

周五（17日）下午3時，當局在山西呂梁召開永聚煤業辦公大樓「11.16」重大火警事故情況通報會，會前全體與會者向事故中死難者默哀。呂梁市長張廣勇表示，向罹難者家屬深刻道歉，後續將依法依規做好善後賠償，全力保證罹難者的尊嚴和罹難者家屬應有的慰藉。

此外，山西省衛健委副主任廉月勝介紹說，目前38名傷員中的4名危重傷人員暫無生命危險，3名重傷者生命體徵平穩，30多人為普通傷，正在積極對症治療。

另據央視新聞，山西省消防救援總隊總工程師朱江在通報會中介紹，發生火警的辦公大樓經初步測算，建築過火面積約900平方米，該區域內放置更衣櫃200多組，將室內空間分割成多個隔間；同時，該區域頂部還安裝放有礦工棉衣褲、靴子等個人物品的吊籃1700多組，因受火警高溫炙烤，吊籃、網架以及存放物品散落地面、層層堆積。

山西呂梁市離石區永聚煤業聯建樓起火，造成26人遇難。（央視新聞）

早前報道，周四清晨約6時50分，山西呂梁市離石區永聚煤業聯建樓起火。網傳影片顯示，聯建樓二樓窗戶處冒出火舌，黑煙將上層樓體熏黑。截至當日下午2時44分，現場火勢撲滅，搜救工作基本結束。事故中共有64人送院救治，其中26人經搶救無效死亡，38人住院治療。

相關員工介紹，起火的聯建樓和礦井相通，樓內有更衣室、浴室、洗衣房、衣物烘幹機等設施，平時礦工出井後會在聯建樓換洗衣物，根據網傳影片可見，明顯起火的位置屬於聯建樓的浴室。

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