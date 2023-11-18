首列「中老泰」全鐵快速貨運列車實現雙向對開

內地全國首列「中老泰」全鐵快速貨運列車17日從成都國際鐵路港駛出開往泰國，同樣的一列滿載泰國產品的回程班列也將返回成都國際鐵路港，這標誌從成都到泰國的全鐵快速貨運列車通道實現雙向暢通，將為四川地區和泰國之間的貿易往來打造一條更為安全、高效、穩定的國際物流新通道。



據了解，「中老泰」全鐵快速貨運列車由成都國際鐵路班列公司與中鐵國際多式聯運公司聯合打造，稍早已在7月推出「瀾湄蓉歐快線」並取得明顯成效，透過不斷優化運輸組織，從老撾永珍至成都的運行時效已由初始的4天至5天壓縮至3天以內。此次班列則能實現從泰國鐵路5天直達成都國際鐵路港。

成都國際鐵路班列公司副總經理王偉琨表示，「中老泰」全鐵快速貨運列車是「中老泰」鐵鐵聯運模式的有效探索，拓展了以「瀾湄蓉」線路為骨幹的產品線路組合，透過泰國、老撾與中國各段鐵路運輸的無縫銜接，可進一步拓展中老鐵路的輻射範圍，促進面向東南亞的跨境物流體系建設。

《中新網》引述王偉琨說法，指下一步銜接蓉歐速達「五定」班列，將探索將「瀾湄蓉歐」快線模式延伸至泰國，實現中歐、中老泰班列全程時刻表無縫銜接。

搭乘本趟班列的四川匯美環保包裝製品有限公司外貿經理易茜婷表示，以往大多是散貨發運到沿海城市裝箱後，再通過海運運輸至泰國，僅海運時間都在5天以上。搭乘中老泰全鐵快速貨運列車，不僅能夠從成都直達泰國工廠，且口岸作業、換裝、轉運、報關等全程由成都國際班列提供服務，可實現「一次委託，一艙受理，一單到底，一票結算」，相較以往運輸模式，可大幅壓縮運輸時間，且運輸成本降低20%以上。