中老泰全程鐵路首發今晚抵曼谷　大湄公河次區域經濟合作再提升

被視為「一帶一路」標誌工程的中老泰鐵路，9日迎來全程鐵路運輸往返班列首發，全程55小時，預計今晚將抵達泰國曼谷，將為加快建成中老泰經濟走廊提供有力支撐。



官媒《新華社》報道，一列搭載19個冷鏈貨櫃、約280噸新鮮蔬菜的中老鐵路國際貨物列車，7日下午從雲南省中鐵聯集昆明中心站駛出，預計今晚將抵達泰國曼谷。這是中老鐵路在2021年12月3日開通、連接昆明和永珍段後，進一步延伸至泰國曼谷，此一國際鐵路的建成，對中國—東盟自由貿易區、大湄公河次區域經濟合作，產生積極影響。

中國鐵路昆明局集團有限公司指出，首趟「中老泰」全程鐵路運輸班列預計55小時到達泰國曼谷，該班列由中老鐵路「瀾湄快線」國際貨物列車從昆明運到老撾永珍南站進行換裝，再經泰國米軌鐵路運抵曼谷，較以往的鐵路加公路分段運輸模式縮短約1天時間，運輸成本降低20%以上。班列返程時將裝運泰國龍眼、榴槤等應季水果，實現班列「重去重回」。

2020年，中國和東盟實現互為第一大貿易伙伴的歷史性突破。一般而言，從東南亞運回中國的貨主要是熱帶水果，從內地出口的主要是鋼材和一些東南亞地區緊缺的商品。（新華社）

中鐵聯集昆明分公司副總經理徐超說，「中老泰」全程鐵路運輸班列搭建起更加高效穩定的冷鏈物流新通道，為中國與東協國家間的經貿合作注入新動能。「鐵路部門加強冷鏈貨物組織，強化與海關部門的溝通協調，積極推行快速通關和轉關模式，最大程度壓縮貨物通關時間。」

據了解，此前中老鐵路跨境運輸的貨物由開通初期的10多種擴展至1,200多種，貨運總量超過250萬噸。