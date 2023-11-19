「中國第一高樓」淪爛尾　深圳世茂深港國際中心降價26億再度流拍

在今年7月首輪流拍後，內地房企世茂擬在深圳龍崗區打造的地標項目世茂深港國際中心降價26億元（人民幣，下同）、以104.35億元的起拍價在京東拍賣再度進行公開拍賣，仍遭遇流拍命運。世茂深港國際中心曾規劃建設超668米的「中國第一高樓」，2022年世茂債務危機爆發後，世茂深港國際中心停工至今。



世茂深港國際中心概念圖。（世茂官微）

內媒《界面新聞》報道指，此次拍賣的標的物，為世茂在深圳最大的綜合體項目深港國際中心的大部分資產，所在地塊是2017年底由上海世茂股份有限公司以239.43億元高價拿下，當時創下了深圳土地拍賣史上第二高總價紀錄。

目前標的物的土地不動產證登記價是176.2億元，評估價為149.78億元，加上地上建築物評估價13.26億元，整體評估價達163.05億元，被形容為7年以來司法拍賣最大估值的資產。

在今年7月首輪拍賣時，該項目起拍價為130.44億元，相當於在評估價的基礎上打了8折；此次第二拍的起拍價格約為104.35億元，較首次下降了26億元，相當於評估價打了64折。

據京東拍賣平台顯示，截止11月16日早上10時拍賣結束，因無人出價再次宣告流拍。此次拍賣共吸引了9715人圍觀，但卻無一人報名。

內地房企世茂擬在深圳龍崗區打造的地標項目世茂深港國際中心降價26億元人民幣、以104.35億元的起拍價在京東拍賣再度進行公開拍賣，仍遭遇流拍命運。（京東拍賣）

與首次拍賣一樣，本次拍賣的12宗土地全部為40年商辦及公建用地，總建築面積145.04萬平方米，其中計容面積94.65萬平方米。12宗地中，有6宗已經進行了開發、1宗集中商業及T3辦公樓已經建設了19萬平方米、1宗建了營銷中心，還有6宗挖了地基。當年拿下項目後，世茂將其命名為為世茂深港國際中心，計劃建設成集深港國際會議展覽中心、智能辦公、大型商業、公寓等於一體的綜合開發運營項目。

其中最受市場關注的是，項目曾計劃將其建成668米高的「中國第一高樓」，建成後成為深圳的新地標。

報道指，在首輪流拍後，就有許多業內人士預測，二拍的情況也不會太樂觀。因為像這樣價值超百億的大型綜合體項目對房企的資金和運營能力要求很高，普通的企業根本無力消化，願意接盤的企業很少，在地產行業不太明朗的環境下，再次流拍也並不意外。