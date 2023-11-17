內地一線城市房價 10月轉跌　分析：預計年底房價低位徘徊

國家統計局16日發布消息，內地大中城市房價10月份持續調整，其中一線城市房價轉跌，房價環比下跌的城市數量小幅增加。



內媒《中新社》報道，在內第70個大中城市中，10月份新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有56個和67個，均比上月增加2個；新建商品住宅和二手住宅價格環比上漲的城市數量降至11個和2個。當月，一線城市新房和二手房價環比均轉跌。

國家統計局城市司高級統計師沈贇指出，10月份一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降0.3%，其中北京、廣州和深圳環比分別下降0.4%、0.7%和0.5%，上海環比上漲0.2%；二手住宅環比由上月上漲0.2%轉為下降0.8%。

有分析認為，內地10月份房價指數下跌城市數量有所增加，或和各地第四季放鬆限價政策有關係。（新華社）

《新浪財經》報道稱，本輪一線城市的房價由穩轉跌出人意料，分析指監管部門8月底接連落地政策組合拳，讓一線城市加入政策優化行列，北上廣深皆跟進執行「認房不認貸」政策，在利好政策支撐下，9月份一線城市房價一度回升，但到了10月，政策效果持續性不足初顯。

58安居客研究院院長張波認為，從數據來看，目前內地一線城市房地產市場復蘇進程出現一定波折，這和一線城市相關政策依然較為克制有關。目前深圳、北京的外圍區域、上海五大新城等都沒有出台限購明顯放鬆的政策，這也導致二手房成交量在9月上升後，10月總體價量下行的壓力增大，房價後續上升的動力偏弱。

易居研究院研究總監嚴躍進則預期，本輪房價環比降幅或將進一步擴大。

此外，在二、三線城市房價持續調整方面。沈贇指出，10月份，二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降0.2%；二手住宅環比下降0.5%。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降0.5%和0.6%。

對於10月份大中城市的房價走勢，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析稱，中秋國慶假期外出人數創新高，買房情緒下降。10月份，全國商品房銷售面積環比降幅較大，對房價的支撐力度下降。李宇嘉指出，開發商大都在中秋國慶假期加大折扣賣房力度，多數開發商推出「一口價」、「特價房」等，一方面是為了去尾貨，另一方面也是為了衝刺年底業績。這也帶來房價的整體走降。「從目前形勢來看，除了低價策略外，無更好的行銷手段，預計年底價格指數繼續表現低迷。」