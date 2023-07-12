戰地翻譯親述抗美援朝經歷：到處都是轟炸聲，哪有太平的地方

今年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰73周年。今年4月，高射砲營二連聯絡員（翻譯）黃性路向《新華社》講述了那段烽火歲月，與朝鮮幹部合力拘捕特務、與朝鮮群眾共度飢荒，尋找被高射砲擊落的美軍機、活捉美軍飛行員。



志願軍在他國領土作戰，不時都需要與朝鮮軍民溝通交流，東北軍區和東北人民政府動員了2000多名朝鮮族青年參軍，為東北邊防軍各連配備了朝文聯絡員作為隨軍翻譯。黃性路正是其中一員。

黃性路生於遼寧開原，後來舉家定居瀋陽市鐵西區，17歲時參軍。參軍僅月餘，1951年4月5日，他便以坦克一師高射砲營二連聯絡員的身份坐火車橫跨鴨綠江。

黃性路17歲時參軍。（微信公眾號＠新華社）

4月30日傍晚，美軍兩架偵察機與往常一樣飛過山溝，黃性路所在的二連便拉響高射砲，其中一架偵察機隨即應聲墜落。見美軍飛行員跳傘，大批志願軍朝山上飛奔大喊「抓俘虜」，另一架美軍偵察機見狀立即開槍掃射，阻止黃性路等人靠近。

救走迫降的飛行員後，美軍當晚便派飛機到事發地點狂轟濫炸。當時，二連連部所在的村莊大火，包括黃性路在內的軍人不幸負傷，「彈片飛過來，我下巴流血，腿也被打了一個眼兒」。

即使負傷入院，黃性路仍然頭綁繃帶、手抓木棍繼續當聯絡員。除了與朝鮮幹部交流，他還會與朝鮮民眾直接溝通。

1953年春天，朝鮮部分地區發生飢荒。黃性路親眼見到，稻田邊的十幾棵大紅鬆的樹皮全被拔起。當時，志願軍司令部下令各支部隊駐地附近的老百姓不能餓死，黃性路便帶同朝鮮幹部挨家挨戶調查，每個符合條件的家庭均獲送幾十斤大米。

如今的黃性路已近90歲高齡，但回憶起那段槍林彈雨的日子，又好像歷歷在目。（微信公眾號＠新華社）

1951年4月入朝參戰，1953年10月回國，如今的黃性路已近90歲高齡。雖然他已失明40餘年，回憶起那段槍林彈雨的日子，卻又好像歷歷在目，「1951年，馬良山是重點；1952年，上甘嶺是重點；1953年，金城反擊戰是重點。我記得，這三年這三個地方打得最殘酷」。

黃性路曾參加馬良山爭奪戰，守護臨津江上的公路橋和坦克橋，讓其免遭美軍飛機的轟炸，進而利於前線部隊運輸坦克、「喀秋莎」火箭炮等重裝武器。

「喀秋莎」火箭炮。（中國軍網）

馬良山位於朝鮮開城東北約40公里處，是臨津江以西、漣川西北、朔寧以南的鎖鑰之地，掌握該處就可保證開城側翼的安全，也是敵我爭奪的焦點。戰史記載，在1951年夏秋季的防禦作戰之馬良山戰鬥中，志願軍重型坦克蘇制斯大林-2首次實戰，將敵人的明碉暗堡打成一片廢墟。坦克一師坦克一團二連榮立集體二等功。

黃性路記得，1951年11月26日是最殘酷，最激烈，「從早晨到晚上，美國飛機就不斷。一批8架，完了就又來一批，扔炸彈，再掃射，一起來」「高射砲打得炮筒都發紅，高射機槍槍管都紅了，子彈都上不去，到處都是轟炸的聲音，這個山溝轟，那個山溝炸，哪有太平的地方，沒有安全的地方」。在整個戰爭期間，二連僅憑4門高射砲就擊毀敵人5架飛機、打傷7架。

馬良山戰鬥中的志願軍坦克。（中國軍網）

1953年10月，歸國前，為給戰士們留個紀念，黃性路跑到朝鮮蘋果園買了許多蘋果，每人一袋，更說好了回到北京豐台的部隊駐地後，大家都頭頂蘋果拍照。然而，等部隊到達鳳城，黃性路便接到下車的命令，回到位於丹東的志願軍辦事處工作，未有隨大部隊進京。

時光流轉，坦克一師後來改稱裝甲一師，並於2011年一分為二，變成兩個旅。一個留在燕山腳下，一支挺進「朱日和」，成為中國軍隊歷史上第一支成建制的專業陸軍藍軍旅。黃性路則留在丹東，相繼在多個科研院所工作，直至安享晚年。