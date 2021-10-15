叔叔「抗美援朝」犧牲未獲烈士身份　瀋陽女：九旬母望見刻碑存檔

講述「抗美援朝」的電影《長津湖》票房大收之際，遼寧瀋陽市的畢春豔女士近日反映，其叔叔畢玉泉於1951年在黑雲吐嶺阻擊戰中犧牲，家中保存的革命軍人犧牲證明書提到其家屬應享受烈屬優待，惟畢玉泉的烈士身份至今未得到承認。對此，瀋陽市退役軍人事務局軍人事務處工作人員表示，已將畢玉泉家屬提交的烈士信息上報至退役軍人事務部。



據畢春艷介紹，畢玉泉生於1931年12月，1946年8月加入解放軍，家中先後收到兩份解放軍第二十三軍軍屬證明書，其中一份在1949年12月30日頒發，證明畢玉泉屬第六十八師二零四團一營二連部隊；另一份則在1950年3月12日頒發，記載畢玉泉時任第六十八師二零四團團部警衛員，兩者均寫明，其父母兄嫂等家屬應享有革命軍人家屬之優待。同時，通過一份1949年2月10日頒發的功勞證，家屬得知畢玉泉國共內戰期間還參加了淮海戰役，更獲評為四等功。

可是1951年8月30日，時年19歲的畢玉泉在「抗美援朝」期間，於黑雲吐嶺阻擊戰中犧牲。據一份中國人民志願軍司令部政治部頒發的革命軍人犧牲證明書上記載，畢玉泉屬二七軍八一師二四三團，犧牲後安葬於江原道金化郡縣遠南面區黑雲吐嶺，家屬應享受烈屬優待。然而畢春艷稱，母親這些年來一直想讓畢玉泉的烈士身份得到承認，從而令家屬享受一定的烈屬優待待遇，可是事與願違，除了前述犧牲證明書，就再無他物證明其事蹟。

2013年，民政部開通了「中華英烈網」，讓公眾緬懷烈士。翌年，瀋陽抗美援朝烈士陵園還新建了下沉式紀念廣場、抗美援朝烈士英名牆，以及專門用以安放迎回志願軍烈士遺骸棺槨的地宮。畢春艷稱，母親已年屆91歲高齡，她希望能在有生之年看到小叔子的烈士姓名刻碑存檔，並願意將相關證書證明捐贈給博物館等部門。

對此，瀋陽市退役軍人事務局軍人事務處工作人員回應指，已將畢玉泉家屬提交的資料上報至退役軍人事務部，等年底國家部門統一審核完成後，就進行「中華英烈網」烈士信息補錄和烈士英名牆姓名補刻工作。