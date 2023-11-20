大學生實習連續五晚通宵直播打《原神》猝死　公司：給5千撫慰金

內媒《澎湃新聞》報道，河南一名男大學生在一家遊戲直播公司實習，在連續五晚通宵遊戲直播後猝死，猝死前一晚更通宵直播打機近9小時。涉事公司表示與男大學生沒有僱傭關係或實習關係，男大學生是結束工作後在自己租住的出租屋內死亡，與公司並沒有關係。



報道指，猝死的男大學生就讀河南平頂山職業技術學院計算機科學與應用系三年級。據死者父親描述，學校要求學生有6個月的實習，於是兒子找到了遊戲直播公司「河南琴意文化傳媒有限公司」。

猝死前「通了一個大宵」

死者父親稱，公司與兒子簽署的協議要求每個月直播時長不得少於240個小時，兒子原本是在白天直播，但11月5日後他開始夜間直播，猝死前曾連續五晚通宵直播。在猝死前，兒子剛剛「通了一個大宵」，進行了長達9個小時的徹夜直播，11月10日回到校外出租屋休息時猝死。

根據死者的短視頻平台帳號紀錄，死者進行的遊戲直播為在內地大熱的《原神》。

死者父親引述兒子同學稱，兒子一直不願意上夜班，但公司主管就規勸稱夜裏直播打賞的人更多，能掙的錢也更多。死者父親又稱，兒子的身體一向很健康，也沒有心臟病，去年體檢顯示各項指標都很正常。

死者進行的遊戲直播為在內地大熱的《原神》。

公司：與死者沒有僱傭或實習關係

涉事公司河南琴意文化傳媒有限公司法務代表表示，公司與死者簽署的是《主播及公會合作協議》，雙方沒有僱傭關係或實習關係，死者是結束工作後在自己租住的出租屋內死亡，與公司並沒有關係。

此外，該公司法務代表表示，對於死者夜間直播不知情，也不會強制要求主播在夜間進行直播。出於人道主義，只能給死者家屬5000元人民幣的撫慰金。

北京拙樸律師事務所律師謝燕平則解釋稱，很多主播與公司簽訂的都是合作類協議，但現實中也有很多合作協議，實則為勞動關係。謝燕平認為死者家屬可以主張存在事實勞動關係，如果是在勞務過程中受到的傷害，作為僱主的遊戲公司也應當承擔僱主責任。