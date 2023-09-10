超負荷工作190日　陝西48歲保安猝死宿舍　微信連發｢執勤室好熱｣

近日，陝西一名48歲保安猝死宿舍，家屬稱其連續工作190日未被安排休假，且在室內溫度超過40攝氏度的惡劣環境中工作，微信朋友圈裏全都是「執勤室好熱」的內容。



據死者趙某的妻子李女士稱，丈夫趙某為廣東省中山利達針織廠保安，在該廠工作14年多。今年8月24日早，家屬接到公司通知，趙某於8月23日晚下班後在廠外租住的宿舍身亡。

李女士認為，丈夫之死與利達公司違反勞動法有直接關係。勞工法規定每日上班時間為8小時，但其丈夫每日要工作12小時；勞動法規定每個月上班時間平均為176小時，但丈夫趙某每個月上班時間為360小時，嚴重超負荷工作。

另外，勞工法規定員工每周至少休息1天，而趙某從2月1日至止死亡當日，將近200日連續工作未能休息。尤其趙某工作的保安執勤室屬於西曬，且僅10餘平方米。7月、8月，在中山市氣溫高達40度的兩個月裏，公司僅為保安執勤室提供了電風扇降溫。家屬認為，該公司不遵守國家法律，漠視員工生命，導致趙某猝死。

家屬提供的趙某微信朋友圈信息顯示，其發布的4條均反應出執勤室內高溫難耐，「這溫度」「快蒸熟了」。家屬亦提供趙某的打卡紀錄，顯示其上班時間從未間斷。

家屬提供趙某朋友圈顯示，工作地點環境非常熱。

對於趙某在惡劣環境中連續工作未能休息一事，中山市利達公司一位負責人承認，連續工作一事確實存在，原因為休假難以調整；不過對於高溫環境，該負責人稱，廣東溫度本身較高，保安執勤室不僅有風扇還有涼茶，與車間工人相比環境要好很多。

負責人表示，當地人社部門亦確認趙某並非因公死亡，因此僅給予直系親屬一次性撫恤金，趙某家屬對賠償金額有異議，目前公司律師與趙某家屬就賠償事宜正在協商。

律師認為，勞動者在下班後猝死，雖不構成工傷家屬無法取得工亡保險待遇，但用人單位若存在侵權行為導致勞動者猝死的，家屬可以要求用人單位承擔侵權責任。