目標減100公斤 女網紅獲工資參加陝西減肥營猝死 終年21歲
撰文：中天新聞網
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河南一名女網紅「翠花」體重達156公斤，在社交平台上分享減肥經歷。
她曾在兩個月內暴瘦28.5公斤，日前接受陝西一家減肥營邀請，直播訓練過程，不料兩天後猝死。
有知情人透露翠花去世前夜曾在微信朋友圈稱「有些不舒服」。
原本自費減肥 後來反獲訓練營「出糧」 點圖了解更多：
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據《極目新聞》報道，翠花年僅21歲，初始體重為156公斤，從2022年9月份開始減肥，網名「翠花要逆襲」，每天會更新影片，目標是減重100公斤，她堅持做高強度訓練，控制飯量，過程中表情顯得十分痛苦，翠花此前的帳號每天都會發布訓練影片，現在已全部被清空。
據知情人表示，翠花於去年9月到廣州東莞一家訓練營減肥，正式開啟減肥之路。近2個月的時間，她的體重從156公斤降到了135公斤。
11月份，她從東莞又到了西安，不到一個月的時間，她減重近10公斤。之後，她從西安的這家訓練營離開。
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起先翠花加入減肥訓練營都自費，但由於「拍減肥視頻，相當於給訓練營做宣傳」，之後幾家減肥訓練營反而會發工資。
翠花於5月25日，來到陝西華陰一家名為「青健健身俱樂部」的減肥訓練營，沒想到兩天後27日翠花父親就接到噩耗，得知女兒不幸猝死消息，翠花父親表示，目前與訓練營已經協商解決，對於網友們的關心十分感謝。
據該知情人士表示，一般在訓練營訓練時，教練都會時刻監測減肥者的心率，一旦發現有不適，都會送醫檢查，26日晚曾看到翠花在微信朋友圈稱有些不舒服。
記者詢問俱樂部翠花離世一事，對方表示「這事已經過去了，你不用再問了」。
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