遭三星踢出供應鏈？京東方闢謠：韓媒斷章取義、供貨有序推進

韓國媒體近日報道，三星電子因侵權爭議頻傳與中美緊張提高不確定性，切斷與內地顯示器龍頭京東方之間的關係，想重整供應鏈，轉而聚焦國內夥伴，並擴大和樂金顯示器（LGD）及台灣友達光電（AUO）等其他供應商合作。京東方20日對外回應，駁斥韓媒根據不實資訊斷章取義報道，指京東方與全球品牌合作夥伴的供貨仍按目前的計劃有序推進中。



韓媒BusinessKorea 15日引述韓國產業人士消息，透露京東方上季不再是三星電子電視面板的三大供應商之一，雙方合作似乎走向盡頭，三星電子已經將京東方從其供應鏈中剔除。京東方是三星的 LCD（液晶）面板供應商，曾在2023年第一季為三星提供了10%的電視面板。

報道稱，在三星電子今年第三季季報中，裝置體驗（DX）部門電視與顯示器螢幕裝置面板的主要供應商名單，未列入京東方，是2015年第4季以來首見。有分析師認為，三星的目標是重整合作夥伴，聚焦於國內企業。

位於韓國水原的三星電子總部。（Reuters）

此外，報道指出，最近三星顯示器在美國國際貿易委員會（ITC）提告，指控京東方侵害其OLED面板和模組技術的相關商業機密，以及三星電子旗下的三星顯示器和京東方陷入多項法律爭端，包括侵竊取商業機密爭議等，故而傳出三星電子計劃切斷和京東方的中長期關係消息。甚有產業人士預期，三星將轉移增加與其他供應商的合作，包括 LG Display（LGD）、日本夏普和台灣友達。

對於韓國媒體報道傳聞，京東方11月20日對內媒《澎湃新聞》回應稱，近日關於京東方與三星合作問題的傳聞，為韓媒根據不實資訊斷章取義的報道，京東方與全球品牌合作夥伴的供貨仍按目前的計畫有序推進中。

「京東方始終堅持長期主義，致力於構建以良性競合關係為基礎的、可持續發展的產業生態。謠言止於智者，未來京東方將繼續與國內外品牌客戶攜手，持續深化合作，為消費者帶來更高品質的產品和服務。」京東方表示，作為全球半導體顯示產業龍頭企業，京東方液晶顯示幕出貨量連續多年位列全球第一，戰略合作夥伴已覆蓋眾多國內外頭部智能終端機品牌。

京東方位於北京亦莊西環中路12號的核心能力大樓。（Wiki公有領域）

隨著三星電子從液晶面板產業戰略性退出，其主要液晶面板採購都來自中國大陸市場。據韓國金融監督院9月初的電子披露系統顯示，今年上半年，三星電子向中國企業支付了總計1.9521萬億韓元（約合118億港元）的金額，用於購買電視和顯示器的液晶顯示面板。

據市場研究機構Omdia的資料顯示，2022年，中國工廠為三星提供了液晶電視面板的52%，而今年這一比例有可能會提升至60%。

京東方解釋，韓媒報道所謂「三星和京東方終止合作」的緣由之一是，兩家公司正在OLED面板領域展開激烈競爭。在OLED領域，三星電子是全球龍頭企業，但以京東方為首的中國企業OLED廠商市場份額不斷擴大，讓三星電子感到危機。

據市場研究公司Stone Partners 9月30日統計，第三季全球智能手機柔性OLED面板出貨量為1.15億台。三星佔據47.8%的市場份額。Stone Partners表示，三星顯示器保持了行業第一的地位，但市場份額連續四個季度低於50%。這是因為蘋果繼續追求LG Display和京東方的雙線化，以及中國智能手機公司正在增加對本土化柔性OLED面板的採購。京東方第三季度柔性OLED出貨量份額為20.1% ，比去年同期（17.6%）要大。

京東方作為本土OLED螢幕龍頭，近年非常積極拓展手機市場，榮耀、OPPO、vivo等國內外一線手機企業都是京東方的客戶，與三星在OLED面板市場競爭激烈的競爭。有協力廠商市場報告預測，2023年京東方柔性OLED面板市場的市占率將繼續保持國內第一，全球第二。