iPhone 14進入生產階段　螢幕供應商名單顯示　京東方有份入圍

此前，京東方被蘋果「踢」出供應鏈的消息引起了不小的關注。據相關爆料人稱，主要是因為京東方方面更改蘋果OLED面板規格導致的。



不過近期，一份來自海外的調研報告稱京東方已經重回iPhone 14的屏幕供應商的名單之中，應該是此前的事件已經平息，並開始進入量產階段了，畢竟距離iPhone 14發布也僅剩3個多月的時間了。

最新消息指京東方繼續在iPhone 14螢幕供應商名單內。

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調研報告中顯示，蘋果今年的iPhone 14依然是由三星、LG和京東方作為供應商，其中京東方、三星以及LG將為6.06英寸的iPhone 14提供顯示面板，6.68英寸的iPhone 14 Max和6.12英寸的iPhone 14 Pro將由三星獨家供應屏幕面板，而6.69英寸的iPhone 14旗艦機型iPhone 14 Pro Max則由三星和LG共同供應屏幕面板。

出貨比例方面，京東方供屏佔比為15%，LGD佔比為25%，三星依舊是最多，達到了60%，此前iPhone 13中就有京東方的屏幕供應，此次京東方再次進入iPhone 14的屏幕面板供應商名單，也表明業界以及蘋果對於京東方產品的認可，期待京東方能夠逐漸擴大供應比例，苦煉內功，提升自家高端產品的性能。

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