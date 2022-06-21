iPhone 14進入生產階段 螢幕供應商名單顯示 京東方有份入圍
撰文：中關村在線
出版：更新：
此前，京東方被蘋果「踢」出供應鏈的消息引起了不小的關注。據相關爆料人稱，主要是因為京東方方面更改蘋果OLED面板規格導致的。
不過近期，一份來自海外的調研報告稱京東方已經重回iPhone 14的屏幕供應商的名單之中，應該是此前的事件已經平息，並開始進入量產階段了，畢竟距離iPhone 14發布也僅剩3個多月的時間了。
最新消息指京東方繼續在iPhone 14螢幕供應商名單內。
+8
調研報告中顯示，蘋果今年的iPhone 14依然是由三星、LG和京東方作為供應商，其中京東方、三星以及LG將為6.06英寸的iPhone 14提供顯示面板，6.68英寸的iPhone 14 Max和6.12英寸的iPhone 14 Pro將由三星獨家供應屏幕面板，而6.69英寸的iPhone 14旗艦機型iPhone 14 Pro Max則由三星和LG共同供應屏幕面板。
出貨比例方面，京東方供屏佔比為15%，LGD佔比為25%，三星依舊是最多，達到了60%，此前iPhone 13中就有京東方的屏幕供應，此次京東方再次進入iPhone 14的屏幕面板供應商名單，也表明業界以及蘋果對於京東方產品的認可，期待京東方能夠逐漸擴大供應比例，苦煉內功，提升自家高端產品的性能。
延伸閱讀：從iPhone轉用Android後再也回不來 這5個人性化設計Apple沒有
+13
iPhone 14 Pro跑分曝光 A16晶片綜合跑分有這成績：性能太強了iPhone 14 Pro系列屏幕尺寸有變？ 邊框立功令顯示螢幕變大了網傳 iPhone 14機模曝光 4款機型只剩兩尺寸 mini細機將消失？為何iPhone靜音鍵沿用15年不廢除？ 靜音模式代替不了原因在這裏除iPhone 外還有兩款 這款30分鐘充過半 盤點3款無線充電手機
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】