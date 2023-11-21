公安部：緬北共向中方移交3.1萬名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人

今日（21日），據中國公安部消息，針對當前緬北涉國內電騙犯罪嚴峻形勢，公安部持續推進開展多輪打擊行動，截至目前，緬北相關地方執法部門共向中方移交電信網絡詐騙犯罪嫌疑人3.1萬名，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹63名，網上在逃人員1531名，打擊工作取得顯著戰果。



據悉，今年9月以來，在公安部和雲南省公安廳指揮部署下，西雙版納、普洱、臨滄等地公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，開展一系列打擊行動。

中國公安機關打擊緬北涉國內電信網絡詐欺犯罪取得顯著戰果。（公安部供圖）

11月以來，中國公安機關進一步深化中緬警務執法合作，包括中國公安機關公開通緝的緬北果敢電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被成功緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙窩點被成功鏟除，沉重打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰。

11月18日，德宏公安機關邊境警務執法合作取得重要突破，緬北木姐地區執法部門將571名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人陸續移交中方，對詐騙分子形成強大震懾。

中國公安機關打擊緬北涉國內電信網絡詐欺犯罪取得顯著戰果。（公安部供圖）

截至目前，緬甸累計3.1萬名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人移交中方，並被涉案地公安機關陸續押回。公安機關將徹查其全部違法犯罪事實，堅決依法予以嚴懲。

中國公安機關有關負責人表示，將始終保持對緬北電信網絡詐騙犯罪集團高壓嚴打態勢，不斷深化中緬邊境警務執法合作，持續組織專項打擊行動，切實維護邊境安全穩定。