為緬北電騙頭目白應蒼賀壽　演員杜旭東、港星曹查理公開道歉

近日，有網民發影片稱多位明星給緬北四大家族白所成之子白應蒼慶生，引發熱議。影片顯示其中有港星曾志偉、黃一飛、曹查理，以及內地國家一級演員杜旭東、著名相聲演員侯耀華等。

11月16日、17日，曹查理及杜旭東2人相繼在社交平台發影片道歉。曹查理坦言，自己與緬甸人並沒有來往，只是為了生活要賺錢。杜旭東則表示，自己受友之託，在沒有在考證白家背景的情況下錄製了網傳的祝賀影片。



緬甸果敢「四大家族」白所成家族的二兒子白應蒼，是緬甸果敢民兵大隊大隊長、財政局副局長、百勝集團（百勝賭場）總經理、蒼勝科技電詐園區創辦人。此前，其高調舉行的30歲生日宴會現場畫面遭網民曝光。網傳影片顯示其邀請眾多國內明星網紅錄製影片為他慶生。

生日宴會上，舞台中央的大屏幕上播放出一段祝賀影片，包括港星曾志偉、黃一飛、曹查理，以及國家一級演員杜旭東、著名相聲演員侯耀華等在影片中說道「在這裏我祝白應蒼生日快樂，鵬程萬里」、「三十功名塵與土，八千里路雲和月」之類祝福的話。

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港星曹查理致歉：要生活要吃飯，沒有辦法

11月16日，香港演員曹查理在社交平台發布影片，就為緬北電騙頭目慶生致歉。影片中，曹查理稱，其去年8月從加拿大回來，回來時什麼都沒有，「經理人發這個東西過來的時候，我說為什麼這個有點像江湖上面的對白，我就跟他說我不想拍了。他說沒事啊，很多明星都有拍，於是我就拍了。」

曹查理稱，經理人會將其影片放在哪裡他也並不知曉，很多明星都是為了錢，而自己也是為了錢才會這樣做，他與緬甸的人沒有來往，並不認識他們， 「因為我要生活，要吃飯，所以沒有辦法。 希望大家原諒我的行為。」

曹查理1950年出生，曾出演過電影《警察故事》、《警察故事2》。

國家一級演員杜旭東致歉：礙於情面配合錄製

17日晚，演員杜旭東發布影片致歉，他表示，此事發生在很久之前，他在沒有在考證白家的背景情況下，受朋友之託， 「礙於情面，便配合錄製了這個視頻，現在已經深刻認識到了自己的錯誤，今後我將以此為戒，約束自己的言行舉止。」

據此前報道，有藝人經理人曾稱，有時藝人會礙於情面錄製，但祝福不代表支持。

網傳白應蒼已被炸死？

另外，據內媒起底，果敢「四大家族」分別為白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族。在緬甸果敢自治區老街，「四大家族」控制著所有的礦產、賭場、地產經營等，同時也是果敢地區從事電信詐騙活動分子的靠山。

此前，緬北果敢四大家族成員魏清濤、劉正琦、畢會軍三人共同錄制懺悔影片，要求家人盡快釋放電信詐騙園區內的中國人，否則中國政府會讓他們血債血償。白所成家族未有表示，不過網傳白應蒼在逃跑時已被炸死。

網傳白應蒼逃跑時已被炸死。（網絡資源圖）

網傳消息稱，果敢民族民主同盟軍日前進攻撣邦老街米線溝，釀20多人死傷，死者當中包括白所成的小兒子白應蒼、二女兒白應蘭和女婿曹強力。消息指，政府軍派出直升機接應他們逃跑，卻被叛軍炸死。不過，由於幾人屍身完好，以及現場照片模糊，亦有網民懷疑幾人金蟬脫殼實為「詐死」。