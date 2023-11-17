起底緬北電詐頭目明學昌　兒子創臥虎山莊詐騙園、工地有兩具藏屍

11月12日，浙江溫州公安機關依法對緬北果敢電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4人公開懸賞通緝。11月16日，在緬甸各方的大力配合下，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被成功抓獲並移交我公安機關。



當日，接緬甸駐昆明總領事館通報，緬方11月15日夜組織對明學昌抓捕，期間明學昌畏罪自殺身亡。明學昌被視為緬北的電詐頭目之一，曾為果敢縣長家族創建臥虎山莊電詐園。此前他名下工地發現兩具屍體，被指涉入「10.20」事件殺害兩名中國臥底，網傳謠言稱明學昌因此事被中國官方盯上，但「10.20」事件目前仍未獲官方證實。



據了解，在果敢有四大「資深」家族，分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族，明家算是「後起之秀」。緬甸當地媒體報道稱，明學昌是當地首富之一，明家與四大家族關係密切。

據澎湃新聞報道，今年69歲的明學昌是「果敢王」彭家聲的部下，2009年跟隨白所成脫離果敢同盟軍之後，被緬甸政府軍任命為果敢縣長。明學昌2011年任緬甸撣邦議會議員、果敢自治區副主席、果敢自治區日常工作委員會和領導委員會委員。在當地擁有極高社會地位，成為明氏家族違法作惡、組織龐大電信詐騙帝國的保護傘。

明家以明學昌為首，他們在果敢老街東城幸福橋等地創建了多個電詐園區。明學昌的大兒子明國安，原是老街警察21營營長，一手創建了臭名昭著的電詐園區——臥虎山莊。知情人透露，明國安有一次在老街街頭騎馬時不慎墜馬摔成植物人後前往泰國救治，臥虎山莊由家族其他人打理。

中國溫州警方11月12日曾發出懸賞通告，對明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍進行公開通緝：

而明學昌的二兒子明國平則擔任當地民兵中隊長，掌控武裝力量，此次也在中國公安通緝名單中，目前也已被逮捕移送中國公安。

此外，長女明菊蘭和次女明珍珍則被認為是詐騙集團的主要負責人，兩人都擁有中國籍，至於明學昌長孫、明國安之子明光忠還曾被傳出是「果敢考上北大第一人」，但被北大否認有這名學生，沒有被通緝的原因仍待官方說明。

澎湃新聞引述消息指，明家首腦明學昌已在緬北自殺身亡。圖為網傳明學昌屍體：

臥虎山莊詐騙園現在已被「清零」

據果敢當地媒體報道，10月30日，緬甸國家政府委派軍方專項對臥虎山莊涉詐團夥進行調查、搜捕，當天就在臥虎山莊抓捕了700餘名中國籍非法入境涉詐人員。10月31日，經地方警察部隊的搜捕，臥虎山莊在逃的300餘名中國籍犯罪嫌疑人被分別抓獲。

新京報報道，與緬北果敢電詐集團關係較近人士告訴記者，明學昌下設的武裝力量以保安身份公開武裝護詐。該名當地人表示，明學昌為人低調，比較狡猾，「他年輕的時候，總在他們村偷搶。」

10月31日，臥虎山莊涉詐團夥已被捉獲：

關於明學昌，最後一次在當地官方新聞亮相，是在10月26日。據當地媒體報道，10月26日當天，為進一步落實工作要求，強化電信詐騙等各類衍生違法行為的打擊力度，果敢自治區召開專項工作會議。

明學昌最後一次在當地官方新聞亮相，是在10月26日。（南方日報）

明學昌等自治區老領導，出席了此次會議，會上，明學昌等老領導對電信詐騙對地區造成的嚴重影響進行了介紹，並就相關打擊工作發表了建議。內媒批評，「如今看來，這樣的表態頗為諷刺。」

在明家名下工地發現兩具屍體 10.20事件未被官方證實

據紅星新聞援引果敢當地媒體報道，11月5日，在果敢首府老街幸福橋附近的一片工地上挖出兩具屍體，屍體包裹嚴實，疑似被人滅口藏屍。該處工地為明學昌家族名下的地產，近期因工人在清理下水道時才讓兩具藏屍重見天日。

兩具被塑料袋包裹得十分嚴實的屍體被工人從下水道拉出來後，工作人員撕開裹屍袋可見死者完整面部，從腐爛程度說明，死亡時間並不長。

緬北電詐頭目明學昌在緬自殺亡 明家家族3人被捕並移交中方

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有網民指認，死者為此前10月20日遇害的中國籍人士。此前內地網路傳聞認為，明氏家族被「開刀」的原因是涉入神秘的「1020事件」，事件發生在10月20日，明氏家族率領民兵欲將旗下「臥虎山莊」的電詐集團轉移，沒想到，過程中有四名中國人藉機逃跑被發現，遂展開一場血腥大屠殺，包括數名大陸警方臥底在內的70人全被殺害，消息引發中緬兩國關注。

不過，目前這一說法，尚未得到確認。此外，目前也無法確認明學昌等人是否與11月5日發現的無名屍體有關。